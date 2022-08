Milman pidió pruebas respecto de la acusaciones en Juntos

El diputado nacional del PRO Gerardo Milman, uno de los dirigentes opositores apuntados por Elisa Carrió, cargó hoy contra la líder de la Coalición Cívica, a quien acusó de haber "vociferado más de la cuenta" en su catarsis contra referentes de Juntos por el Cambio por negocios y relaciones espurias, y deslizó que si ella "no tiene pruebas quizás algunos" la convoquen a la Justicia.

"La verdad es que si ella tiene pruebas de la comisión de delitos, debe dirimirlo la Justicia", sostuvo en declaraciones radiales.

"Y si no tiene pruebas y ha vociferado más de la cuenta, quizás algunos la convoquemos a la Justicia", agregó Milman, quien fue cuestionado por Carrió por sus supuestos vínculos con el ministro de Economía, Sergio Massa.

Según dijo, "cuando se hacen acusaciones de negocios espurios, de personas que son testaferros de otros, cuando va en ese orden, son delitos y lo que corresponde es encontrar la verdad en la Justicia".

"No creo en la Justicia divina en estos temas. Y (no creo) que alguien (que se siente) más autorizado a decir cosas de otros dirigentes tenga la potestad de decir cualquier cosa y pasar desapercibido. No creo en eso", insistió el armador político de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

En su embestida contra líderes de Juntos por el Cambio, Milman fue uno de los que Carrió involucró por sus supuestos lazos con Massa.

"Cuando Patricia Bullrich dice que no tiene nada que ver, tiene razón, pero a ella le están armando Monzó y Milman; los dos estuvieron con Massa", había acusado la jefa de la Coalición Cívica en declaraciones radiales.