El dólar blue vuelve a caer y se aleja de los récords que alcanzó esta semana

La cotización del dólar blue cae $5 este miércoles y se ubica ahora en $250, al tiempo que los tipos de cambio financieros vuelven a operar en suba.

El dólar libre llegó a trepar hasta los $290 el lunes último, tras la renuncia de Martín Guzmán y la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía.

El precio de la divisa en el mercado informal comenzó a registrar luego un sendero descendente. En lo que va del año, acumula una suba de $42 o 20,2%, muy por debajo de la inflación del período, superior al 30%.

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central, sube 21 centavos, $126,41: la brecha cambiaria con el blue llega ahora al 97,8%. Este tipo de cambio también registra una suba muy por debajo de la inflación en lo que va de 2022, ya que suma 23,1% en el período.

En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación avanza a $272,38 y el MEP o Bolsa, $263,17.

El dólar minorista, por su parte, se vende a un promedio de $132,53 y el ahorro o solidario, a $217,39, también en promedio.

El Banco Central lleva vendidos unos US$ 468 millones en julio por sus intervenciones en el mercado de cambios. Las reservas internacionales brutas disminuyeron US$ 284 millones el martes para totalizar US$ 42.317 millones.