La Justicia cerró la causa de Florencia Peña contra Waldo Wolff

La Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal falló ante un recurso de alzada y así desestimó la denuncia de la actriz Florencia Peña contra el diputado Juntos por el Cambio, Waldo Wolff por un mensaje en Twitter que ella consideró dirigido a ella y lo catalogó de violencia de género. Y así se cerró la causa.

La también conductora había recurrido a esa instancia luego de que la Cámara Federal porteña desestimara la acción judicial por falta de delito y los abogados apelaron esa decisión. Peña había acusado al diputado y también a su colega Fernando Iglesias de violencia de género psicológica, mediática, institucional y simbólica.

Wolff mostró el fallo en Twitter firmado por los jueces Carlos Mahiques, Gullermo Yacobucci y Ángela Ledesma —en disidencia—, que resolvía: “Declarar desierto el recurso de casación deducido por la querella”. “Con la Argentina sumergida en la pobreza. Con angustia y frustración en cada hogar, este es, lógicamente para muchos, un tema menor. Pero para mí es un símbolo: la Casación dejó hoy sin efecto la causa que me armaron por supuestas difamaciones a Florencia Peña”, escribió.

Y siguió el hilo. “Una vez, dos, ahora tres veces, la Justicia dijo que no había delito. ¿Por qué? Porque me acusaron de nombrar a alguien a quien nunca me dirigí. Jamás pronuncié un nombre. Lo que se dice una operación armada. Y para tapar la fiesta de Olivos”.