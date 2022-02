Desde el PRO rechazan ajustes en las comunas

Intendentes del PRO analizaron la realidad económica y política de la Provincia, coincidieron en lo positivo de lograr un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero exigieron al gobernador Axel Kicillof “no utilizar el acuerdo con el FMI como pretexto para ajustar sobre los municipios”.

“El temor es que Kicillof avance con un ajuste que termine impactando sobre las cuentas de los municipios. Y la advertencia tiene sustento con lo que ocurrió con capital federal que le sacaron recursos”, indicaron jefes comunales consultados por este diario.

También hubo quejas en la cumbre marplatense por el reparto de los fondos Covid que giró la Nación al Gobierno bonaerense. “El 50 por ciento era para las comunas y nos llegó mucho menos”, señalaron.

El primer Foro de Intendentes PRO de la Provincia tuvo lugar en Mar del Plata, contó con la participación de 17 jefes comunales y una decena de referentes territoriales del espacio. La primera parte del cónclave estuvo dedicada a cuestiones de índole económica y fiscal de la Provincia.

Se llevó a cabo un panel comandado por los economistas Milagros Gismondi y Julián Amendolaggine, donde se expusieron diferentes problemáticas y cuestiones financieras de los municipios y de la provincia, además de analizar el principio de entendimiento con el FMI y las metas fiscales que propone el Presupuesto provincial para el 2022.

Los jefes comunales coincidieron en la necesidad de avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con la finalidad de no caer en default, pero exigieron conocer la letra chica del acuerdo y pidieron al Gobierno provincial no ser la variable de ajuste para lograr las metas fiscales.

“Los municipios no debemos ser una variable de ajuste. Vemos con preocupación la discrecionalidad con la que se están tomando algunas decisiones según quien gobierne cada jurisdicción. Esperamos que el gobernador Kicillof establezca criterios razonables. No puede haber bonaerenses de primera o de segunda según lo que hayan decidido en las elecciones ejecutivas de 2019”, dijo el platense Julio Garro.

Al finalizar, se debatió sobre el futuro del Foro y se planificaron objetivos a mediano y largo plazo. ‘La Feliz’ fue el punto de partida de una serie de encuentros que se realizarán para seguir intercambiando ideas y experiencias de gobierno que permitan mejorar las gestiones municipales.