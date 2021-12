Volverían los copagos en la medicina privada

La Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) advirtió ayer que a partir del 1° enero, los pacientes de empresas de Medicina Prepaga y Obras Sociales de Dirección “deberán comenzar a abonar un copago de 9 por ciento” del valor de cada prestación médica. La medida, según argumentó la entidad, es “como consecuencia de la crítica situación financiera del sector que se agrava año tras año y obliga a tomar estas decisiones”. “El sector de prestadores de salud atraviesa una crisis financiera y económica como consecuencia del aumento de los costos operativos y la cobertura de nuevos tratamientos, con ingresos regulados y atrasados respecto a la inflación, lo que genera un desfasaje económico que pone en peligro la sostenibilidad del sistema”, explicó la FAPS en un comunicado. Entre otros, informó, se verán afectados los asociados a Cemic, Femedica, Galeno Argentina, Medife, Swiss Medical Group, Medicus SA, Omint SA, Obra Social Luis Pasteur y Osde. En enero estaba previsto que las prepagas aumentaran un 9 por ciento el monto de lo que transfieren por cada prestación, pero en las últimas semanas indicaron que no podrán hacerlo. Por lo tanto las entidades resolvieron comenzarán a cobrar esa diferencia a través de los copagos, detallaron fuentes de esa asociación. Por eso ese 9 por ciento serían trasladado a los afiliados En ese sentido, el presidente de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, dijo también que la medida no es de las prepagas sino de los sanatorios, clínicas y centros de diagnósticos. “No es Swiss Medical el que va a cobrar, son los prestadores”, indicó en declaraciones al canal TN. Aclaró que la situación se dará “cuando uno define ir a un prestador, como un centro ambulatorio a hacerte una práctica (de salud)”. Mientras, pidió que el Gobierno se siente con el sector. El empresario sostuvo que la actualización de los valores para que el sistema de salud se financie ya está fijada por ley y reclamó su cumplimiento. En ese sentido, dijo que la Superintendencia de Salud está al tanto de “los números y las estructuras de costo” del sector. “Los recursos se hacen insuficiente. Y los prestadores tienen un planteo de aumento de aranceles para el mes de enero, que los financiadores, en este contexto, no están en condiciones de dar. Esto se sabe desde hace un montón de tiempo. Nos hemos cansando de decirlo”, señaló. Desde la Federación, en la misma línea, aseguran que el incumplimiento del aumento de las prepagas es una condición para “poder cumplir con los aumentos salariales de los trabajadores de la salud acordados en la paritaria 2021” y que significa “un colapso en las finanzas ya golpeadas de los prestadores”. “Esto obliga a tener que buscar alternativas para financiar el pago de salarios a través del cobro de un copago, que quedará a cargo de cada paciente de Prepagas y Obras Sociales de Dirección”, detallaron. En esta línea, Belocopitt explicó que este cobro se implementaría en sanatorios, centro de diagnósticos y laboratorios, donde los pacientes que tengan que realizarse -por ejemplo- una resonancia, deberán pagar un porcentaje del costo que tenga el establecimiento. Sin embargo, afirmó que mediante negociaciones tratarán de frenar esta nueva medida. No obstante, pidió medidas para frenar la inflación.