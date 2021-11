Alberto Fernández acordó con Cristina abrir las PASO del oficialismo en 2023

Luego de las elecciones legislativas del domingo último, Alberto Fernández acordó con Cristina Kirchner abrir las elecciones primarias del oficialismo en 2023 y se anticipan varios frentes de disputa. Se tata de un anuncio del Presidente que rompe con el esquema vertical de la coalición en el que el kirchnerismo es el socio mayoritario, pero que ya oye nombres de varios candidatos.

Fernández tomó nota tras las Legislativas, al cabo de la estrepitosa derrota electoral que protagonizó el oficialismo en 15 distritos en todo el país, pero especialmente en las dos listas que encabezaron candidatos suyos, en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad.

La decisión de abrir elecciones adentro del FDT si bien evita fugas inmediatas anticipa un clima de tensión en la coalición gobernante y potenciará internas en la recta final del mandato de Fernández. Una verdadera guerra de guerrillas.

Si bien inicialmente el Presidente sorprendió al poner en discusión su propia candidatura a la reelección, su mensaje y la iniciativa de “institucionalizar” el FDT tuvieron un alcance más amplio y fue interpretado como un intento de poner límite a cualquier condicionamiento del kirchnerismo duro. Pero fue acordado con Cristina Kirchner, en una charla telefónica que mantuvieron horas antes del anuncio y en medio del debate público que tras el domingo plantearon algunos dirigentes frentetodistas.

“Mi mayor aspiración es que en el año 2023 desde el último concejal hasta el presidente lo elijan primero los compañeros del Frente de Todos”, dijo el jefe de Estado en el acto en Plaza de Mayo convocado por el Día de la Militancia y para festejar el “triunfo” que en Casa Rosada consideran a haber perdido por menos diferencia de la prevista luego de las PASO.

Fernández no desconoce de las aspiraciones presidenciales de varios integrantes del oficialismo. Incluso de varios a los que tiene cerca, como el caso del jefe de Gabinete, Juan Manzur, al que Cristina le hizo saber su visto bueno para que construyera poder de cara a 2023; y de accionistas de la coalición, como Sergio Massa, o el propio Máximo Kirchner. No es algo que al Presidente lo ocupe, especialmente porque aún no está anotado en la carrera por la reelección y sabe que para que eso pueda ocurrir primero deberá resolver los problemas que no pudo y -en varios casos- no quiso afrontar su gestión en la primera mitad de mandato. De todos modos, la buena sintonía de la vice con Massa y la luz verde a Manzur no pasan desapercibidas y no generan demasiada gracia en el entorno presidencial.

“Sin unidad no solo no se podría mejorarle la vida a los argentinos sino que se agravarían varios problemas que heredamos de (Mauricio) Macri”, razonó ayer un hombre del riñón fernandista, sobre la decisión de abrir el juego horizontal.