Denuncia contra Santoro por música

El músico Michael Peyronel, quien compuso varios temas para la recordada banda de punk "Los Violadores", presentó dos denuncias en la Justicia contra el candidato a diputado nacional Leandro Santoro por utilizar partes de las letras de dos canciones de su autoría para la campaña del Frente de Todos porteño.

El ex baterista y cantante de Riff se mostró indignado y con mucha "bronca", según expresó, por la utilización de una frase del tema "Nada ni nadie nos puede doblegar" de Los Violadores en un afiche de campaña en la vía pública de la agrupación "Los Irrompibles" que lidera el radical K.

"No quiero dejárselas pasar. Tengo mucha bronca. No tienen por qué agarrar una canción así que es un himno encima. Se ve que no sabían. No sólo usaron Nada ni Nadie. y cantado por Los Violadores Pil (Trafa), que acaba de morir hace dos meses. Para identificar al movimiento de ellos...¡por favor! Para usarlo como su leit motiv de campaña", protestó.

"En los afiches pusieron " Son todas frases sacadas de mi tema. Encima hicieron el cierre de campaña con "Juega a ganar", que es otro tema mío. Ya les mandé dos cartas documentos. Estaba en Youtube con miles de vistos y cierran el acto con "Juega a Ganar", que es mío también", completó en diálogo con este medio.

Ante la acusación, Santoro contestó que él no se hacía responsable del texto exhibido en su afiche, pese a ser el líder de la agrupación kirchnerista que firmó esas piezas de campaña en la vía pública.

"Como candidato yo no elijo ni la música de campaña ni los afiches que las agrupaciones pegan en la calle. No funciona así", explicó.