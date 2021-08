Carrió: “El presidente es un caradura”

La líder de la UCR-ARI, Elisa Carrió, se refirió ayer a la polémica desatada por la foto del festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos, mientras regía el aislamiento estricto de 2020 por la pandemia, y apuntó contra el presidente. “Es un caradura, no puede culpar a Fabiola”, disparó la exdiputada.

“No puede culpar a su pareja de sus responsabilidades porque la entrada a Olivos no la determina Fabiola, ni ninguna Primera Dama, sino el presidente”, sentenció la líder de la Coalición Cívica.

Y en relación a ello argumentó "Olivos no es la casa privada, sino la casa pública donde reside Fernández".

Carrió se refirió a las recientes declaraciones de Fernández, quien destacó ayer durante un acto en Olavarría que “nunca” ocultó los ingresos a Olivos. “El acceso a la ley de información pública es lo que lo obliga a dar la información, no es que lo hizo porque es transparente”, consideró la dirigente política.

Por otro lado, si bien un grupo de diputados opositores presentará en las próximas horas un pedido de juicio político contra Fernández, Carrió sostuvo que no apoyará la iniciativa durante la campaña electoral.

En el pedido de juicio político una parte del arco opositor acusa a Fernández de haber “incurrido en mal desempeño de la gestión de la pandemia”. Además, sostienen que el presidente debía “garantizar la adquisición de todas las vacunas necesarias para inmunizar a la población”, “la vida y la salud de los habitantes del país y que para ello sacrificaría todo otro objetivo nacional” y “que se cumplieran las normas sanitarias en sentido estricto”.

“Esta es la Argentina de la corrupción y del privilegio, pero no voy a hacer un juicio político en plena campaña, siempre denuncié, pero nunca en campaña”, concluyó Carrió.