Alberto sobre la fiesta en Olivos: “Lamento que haya ocurrido”

Tras el escándalo por los festejos en la Quinta de Olivos durante la etapa más dura de la cuarentena, el presidente Alberto Fernández responsabilizó a su pareja, Fabiola Yañez, por la organización de su cumpleaños y se mostró arrepentido. “Lamento que haya ocurrido. Debí haber tenido más cuidado”, afirmó.

“Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta. Nunca quise esconderme cuando debí dar la cara. Y nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tenía que dar la cara yo. Néstor decía siempre que somos hombres y mujeres comunes con responsabilidades importantes”, sostuvo el Presidente en el comienzo de su discurso.

“La pandemia nos exigió muchas restricciones. Yo le pedí a muchos argentinos que me acompañaran, porque era necesario cuidarnos, era necesario preservar la salud de todos y cada uno de nosotros. Yo me quedé trabajando en Olivos por recomendación de los médicos, pero Olivos se convirtió en una ciudad. Iban gobernadores, diputados, ministros, secretarios, empresarios, futbolistas, actores, actrices, gente que tenía problemas y necesitaba ser oída. Viví todo ese tiempo en un gran vértigo. Un vértigo que me hizo tener reuniones con cientos de personas. Y no podía hacer otra cosa”, relató sobre la pandemia.

Luego habló sobre el pedido de información pública que permitió la difusión del listado de gente que ingresó a Olivos durante la cuarentena. “Nosotros hicimos público ese pedido, porque gracias a Dios nada debo ocultar de mi vida personal. Así se conoció el listado de la gente que ingresó a Olivos. Y después todo lo demás lo conocen ustedes”, señaló.

Finalmente, abordó la polémica sobre el festejo del cumpleaños de su pareja. “En ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente me arrepiento”, sostuvo, mientras lo aplaudían el gobernador Axel Kicillof y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre otros.

Sobre ese punto, agregó: “Mirado en retrospectiva debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Hoy Santiago Cafiero explicó esto. Que todos lo supieron porque nosotros lo contamos. Porque no ocultamos nada. Pero que lastima a mucha gente que entró por distintos motivos y que de repente se ve en los diarios. Lastima a los seres queridos. Los que vivimos con gente que no tiene nada que ver con la política sufre y padece mucho todo esto. Desde esa condición humana que tenemos los que hacemos política, lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir”.

En el cierre de su discurso, sostuvo: “Yo no me hago el distraído con nada, ni de las cosas que se me pasan por alto y a veces hago mal, ni de la necesidad de cada argentino”.

Cerca del mandatario, defendieron la actitud del presidente, a pesar de las críticas opositoras. “Dio la cara, lamentó el hecho y no se hizo el distraído. Hizo lo que tenía que hacer, habló de cara a todos los argentinos”, señalaron fuente oficiales.