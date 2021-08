Manes, sobre el desafío de Tolosa Paz: “Acepto el debate con quien sea”

Apenas unas horas después de que Victoria Tolosa Paz desafiara a la oposición a realizar un debate público para discutir las propuestas que cada uno llevará al Congreso de la Nación, uno de los precandidatos respondió rápido.

Se trata del médico neurólogo Facundo Manes, precandidato de Juntos por la provincia de Buenos Aires, quien aceptó “debatir con quien sea” de cara a las elecciones primarias del 12 de septiembre. A preparar los atriles.

“Yo acepto debatir con quien sea. Los científicos, los médicos, debatimos todas las semanas. Tenemos ateneos donde discutimos sobre los pacientes, los casos. Los argentinos, si debatimos, vamos a encontrar que tenemos más puntos en común de lo que pensamos”, aseguró Manes, que competirá en la interna opositora con Diego Santilli.

El médico, de todos modos, le pidió “humildad” a la candidata oficialista y aseveró: “Tienen que hacerse cargo de que de los últimos 20 años el kirchnerismo habrá gobernado 16 y estamos cada vez peor. Hay que tener un poco de humildad”.

“De mí nunca vas a escuchar ningún ataque personal, aunque recibí ataques feroces”, agregó, en referencia también a las embestidas que sufrió de su propio espacio.

En diálogo con un medio, Manes dijo que no forma parte de la “línea del medio”, sino que planteó ir por la línea “de arriba”.

“Yo no me veo en el medio, me veo por arriba. El medio es una trampa. Yo quiero tener un proyecto como fue la reconstrucción democrática. Hoy tenemos que ir hacia el progreso, la modernidad, y es por arriba. Yo no quiero el modelo kirchnerista como en Santa Cruz o Formosa, donde el Estado controla todo, pero también hay que discutir lo que fue Cambiemos”, indicó.

En este sentido, concluyó: “Esta interna le hace muy bien a la identidad opositora, pero es por arriba, no por el medio”.