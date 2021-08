Alberto criticó a los liberales y Milei lo desafió a debatir

En el marco del lanzamiento del plan “Argentina Programa” en Tecnópolis, Alberto Fernández les dedicó fuertes críticas a los liberales. De esta forma, el Presidente les pidió a los jóvenes allí presentes “píquenles el boleto”, porque “su discurso lo conozco bien”. En consecuencia, Javier Milei le contestó por Twitter y desafió al mandatario nacional a debatir: “¿Querés ver quién termina con el boleto picado?”.

“Pobrecito: @alferdez ¿Querés hacer un debate conmigo y ver quién termina con el boleto picado? ¿Estás con ganas de recibir una lección sobre política, economía y valores morales? Lo único que me da vértigo es que después terminarás perdiendo lo poco que aún te queda de autoridad”, expresó el precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el frente “La Libertad Avanza”.

En el acto ante cientos de jóvenes en Tecnópolis, Alberto Fernández había asegurado: “Desde mi juventud hasta acá, tengo un gen que nunca se me apagó. La madurez no lo apagó. Unos dicen que uno es un revolucionario de joven y un conservador de viejo. Mi vocación revolucionaria de joven la sigo manteniendo viva. Por eso reivindico cosas que tienen que ver con las libertades humanas, libertades de los ciudadanos, que nunca voy a dejar de defender. A mí no me pasa eso de que soy liberal en el discurso para los jóvenes en el tiempo de la pandemia, pero propongo que el resto siga igual. Quiero que el mundo después de la pandemia cambie y que la Argentina cambie”.

Y luego apuntó: “Hay liberales que hablan de libertades, pero son muy conservadores. En el fondo lo que les proponen a los chicos es que salgan y luchen contra los que les dijeron que se queden en sus casas, pero cuando salgan a la calle dejen que todo siga funcionando como estaba. A esos liberales píquenles el boleto, muchachos y chicas. Ese discurso lo conozco bien. La libertad esa es para algunos y es catástrofe y penuria para millones”.