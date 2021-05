Lousteau, senador nacional por la UCR: “Argentina se estanca porque el Estado perdió la carrera de la competitividad"

El senador Nacional Martín Lousteau, sostuvo que “todos los funcionarios públicos deberían estar capacitados en restricción presupuestaria”, al tiempo que afirmó: “debemos repensar el Estado, porque un mal Estado que gasta de más y carga con más impuestos a la producción nos condena a las crisis recurrentes y a los ciclos de poco crecimiento”.



Lousteau participó anoche del primer encuentro organizado por el Centro RA, que dirige el politólogo Luis Tonelli en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, bajo el título “El desarrollo en tiempos difíciles”. Compartió el panel con el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié y la Presidenta de la UCR de la Ciudad, Mariela Coletta. Allí definió la situación Argentina como de “des desarrollo”.



El senador radical sostuvo: “El des desarrollo argentino erosiona la cultura y las instituciones y eso pasa hoy con Argentina que es una isla, está escindida de lo que pasa en el resto del mundo y perdimos la brújula moral, que es lo que vemos con el Vacunatorio VIP y con las discusiones que damos”, aseguró el senador radical y agregó “somos una isla trabada en el términos de desarrollo y la única forma de revertirlo es la cultura y la evolución de la economía”.



Para Lousteau, “estamos obligados a pensar en las cosas en las que ya no podemos gastar versus aquellas cosas que son fundamentales en este contexto”. “Ahora es más difícil bajar la pobreza que en 2002, si no hacemos algo distinto el mero paso del tiempo van a aumentar nuestros niveles de pobreza, por eso es muy importante pensar cómo revertimos el des desarrollo argentino”, dijo Lousteau.



El senador agregó “en la medida en que ocurre el des desarrollo se genera incomodidad general y eso lleva a que cada uno vaya a apropiarse de una parte del Estado directa o indirectamente para generar su comodidad particular y esa suma de comodidades particulares lleva a la incomodidad general”.



“La pandemia reveló el estado del Estado”, agregó y sostuvo que “este es un Estado al que le cuesta generar dinero y ponerlo en el bolsillo correcto”. “Es muy importante instalar un debate colectivo entre la academia, la política y la gestión”, dijo Lousteau sobre la apertura del Centro RA en la UBA.



Para el senador porteño, “si esto no nos logra abrir los ojos estamos en problemas graves” y añadió “tenemos que pensar cuáles son las grandes prioridades, en el Senado se ve que la gran mayoría de los temas que tratamos no tiene nada que ver con la Pandemia”.



“Argentina se estanca porque el Estado perdió la carrera de la competitividad con respecto a otros Estados del mundo”, dijo Lousteau y agregó “nuestro Estado es peor y más caro para proveer lo mismo”.



El encuentro de Centro RA se centra en la discusión alrededor de los índices de desarrollo económico, social y humano en la Argentina en el último año y medio de pandemia y la importancia de centrar las políticas públicas para mejorarlos e impulsar un desarrollo sostenido para así reparar y reconstruir las condiciones de vida de los argentinos y las argentinas.



“Desde las políticas públicas uno no sólo tiene que pensar el qué, sino cómo se lleva adelante desde la gestión, cómo hacer que las cosas sucedan y en la pandemia nos enfocamos en no perder el capital social de Mendoza”, dijo Vaquié.



En la presentación, Tonelli sostuvo que “este centro tiene un objetivo y es pensar que la grieta es un artificio y para ver que otra Argentina es posible, la que sabe pensar, la que sabe ponerse un horizonte para pensar ese país que todos pensamos que nos merecemos”.

Participó de la charla la presidenta del Comité Capital de la UCR, Mariela Coletta, que habló de la importancia de “pensar en desarrollo humano”, porque “estamos con una sociedad muy golpeada pero aún tenemos condiciones para potenciar la capacidad instalada”. “En Argentina no hemos podido fijar los consensos para tener un desarrollo económico sostenido”, concluyó Coletta.