Vidal se anota en la lista de presidenciables 2023

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal no descartó una candidatura presidencial para 2023, y dijo que después de trabajar “ocho años en la Ciudad y cuatro en la provincia” tiene “alguna experiencia para aportar”.

La proyección de Vidal como postulante a la presidencia para el 2023 por Juntos por el Cambio surgió de su propia voz, cuando al ser consultada respecto a si prefería al expresidente Mauricio Macri o el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta como candidato presidencial en 2023, la referente soltó: “¿Y Vidal?”.

Enseguida bajó el tono de su declaración al aclarar: “Me gustaría algún día, pero no tengo desesperación por ningún cargo”, aunque volvió a la carga al señalar que “después de ocho años en la Ciudad y cuatro en la provincia, tengo alguna experiencia para aportar”.