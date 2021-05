El consejo de Pepe Mujica a Alberto Fernández sobre el conflicto por la carne

¡Hola, Pepe querido, ¡feliz cumpleaños!”, saludó el presidente argentino Alberto Fernández al exmandatario uruguayo José “Pepe” Mujica -que ayer cumplió 86 años-, en un cruce radial. Durante la conversación, ambos políticos mostraron la buena sintonía en la que se enmarca su relación y aunaron posiciones sobre el conflicto por la carne.

“Es cosa muy seria, no es joda. El problema de la carne en nuestros pueblos es terrible”, consideró Mujica, desde Uruguay, y le dio un consejo al presidente argentino: “Tenés que buscar un punto de conciliación”. También le remarcó que “hay que acordarse de la comida de los pobres”. Fernández le respondió con un escueto “estamos en eso” y se enfocó en reconocer a Pepe por su aniversario de nacimiento.

Mujica sostuvo que “en el Río de la Plata, históricamente la carne es un hecho político determinante” y, en adhesión, Fernández consideró: “En el Río de la Plata, la carne no le puede faltar a la gente, porque el asado no es solo de Pepe, es de todos y para todos, y a todos se lo debemos garantizar”.

Reunidos telefónicamente, Fernández dijo que se deben “garantizar los cortes que hacen falta” y que los argentinos no pueden “pagar un precio sideral solo porque predomina el interés de mandar carne al exterior”. En relación con ello, refirió: “Nuestra primer preocupación es que los argentinos tengan carne a precios razonables y no que otros hagan negocios y se olviden de los argentinos”.

El presidente le contó a Mujica que cuando habló con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, -desde cuya cartera emanó la idea de cerrar las exportaciones para desacoplar los valores de ventas al exterior con los precios del mercado interno- le pidió una salida similar a la que tomó Pepe al otro lado de la frontera. “Yo le decía ‘mirá, Matías, a mí me parece espléndido que los exportadores exporten carne, pero mi mayor preocupación es que los argentinos puedan comer carne. ¿Sabés qué tenemos que hacer? Como hizo Pepe, que garantizó a los uruguayos poder comer carne a precios razonables y facilitó que se exporte el resto”, relató.

Además, Fernández se retrotrajo a 2006, cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, y expresó que en aquel momento le tocó resolver el conflicto por la carne. “Lo destrabé poniendo en la Argentina la lógica de Pepe: me senté con los productores y les dije ‘en estos cortes no pueden moverse los precios, no pueden faltar en la casa de los argentinos, el resto véndanlo, pero esto garantícenlo a los argentinos”, manifestó.