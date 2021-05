Zannini defendió su polémica vacunación

El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, pidió disculpas a quienes consideraron "soberbias" sus declaraciones respecto a su vacunación, a la cual volvió a considerar correcta.

"Si he parecido soberbio no he sido correcto al expresarme y le pido mil disculpas a Rial y a todo el mundo", remarcó Zannini a raíz de que el conductor televisivo avisara que se iría a vacunar a Miami por la soberbia de Zannini.

"Yo me he vacunado cuando la vacuna era un veneno, el 22 de diciembre, había una denuncia contra el presidente por envenenamiento y era un acto de defensa de la política y militancia de la vacuna. Los mismos que ayer decían que era veneno hoy dicen que es un privilegio", expresó en declaraciones radiales.

En la semana, en una entrevista televisiva, Zannini expresó que no se arrepentía de haber recibido la vacuna debido a que él estaba en la lista de esenciales.

"Debe ser una discusión legal, no moral, cada uno tiene su propia valoración de los hechos, pero lo que yo digo es que estaba en condiciones legales y en eso me planto. Además lo hice por lo que decían de la vacuna en esos momentos", consideró Zannini.