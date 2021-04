Alberto salió al cruce del jefe de Gobierno porteño

El presidente Alberto Fernández salió ayer al cruce del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el conflicto generado por las clases presenciales en Caba y pidió que “no hagamos política con la pandemia”.

No nombró a Rodríguez Larreta, pero hizo referencias elípticas a sus actos y siguió en su línea de ampliar el sistema sanitario.

“Mi única preocupación es cuidar la salud de los argentinos. Es lo único que me impulsa en las políticas que tomo. Que se carguen en su conciencia los que actúan de otro modo”, dijo el presidente, que no se privó de explicar científicamente y con detalle por qué decidió sumar nuevas restricciones (incluida la suspensión por 15 días de la presencialidad en el Amba): “Hemos aprendido que el contagio tiene que ver con la cantidad de gente que circula”, dijo.

El presidente no se privó de hacer de alusiones indirectas al jefe de Gobierno porteño. “La Ciudad de Buenos Aires solo vacunó al 14 por ciento del personal de educación, está penúltima en el país”, dijo. Y agregó: “Vamos a seguir trabajando para conseguir vacunas que muchos utilizan de manera singular”.

Fernández reiteró que sus decisiones responden a lo que dicen los científicos y que el Amba es el epicentro de los contagios de esta segunda ola. También remarcó que si preocupa la educación “hay que cuidar a los educadores” y remarcó que la Ciudad “solo vacunó al 14 por ciento del personal educativo”, lo que la deja como la anteúltima jurisdicción en ese rubro.

Con la segunda ola de contagios de la pandemia de coronavirus en la cresta de la ola, el presidente Fernández salió al cruce del desafío de Horacio Rodríguez Larreta ante la suspensión de las clases presenciales durante el anuncio de un plan para ampliar la red sanitaria. Con hechos más que con palabras.

“Llegamos al Gobierno en situaciones muy adversas, algunos gobernadores se jactaban de no construir hospitales. Salimos a reconstruir un sistema diezmado y pusimos todo el esfuerzo del que hablaron los gobernadores que me precedieron”, dijo el presidente luego de escuchar a varios líderes provinciales. “El tiempo fue pasando y fuimos controlando la pandemia y gracias a Dios logramos que a ningún argentino le faltara atención médica'”, agregó.

“Hemos sobrellevado la primera ola y hemos aprendido mucho, con dolor, porque decenas de miles de argentinos perdieron la vida. Pero para nosotros, la experiencia tiene sentido. Aprendimos de aquel primer momento que el virus llega a la Ciudad, se irradia al Amba y sigue hacia el interior del país. Y nos ocupamos de que esa experiencia no haya sido en vano. Por eso tomamos medidas restrictivas en el Amba porque es el epicentro del contagio y se ve agravada por otras cepas que tienen más virulencia a la hora de transmitirse”.