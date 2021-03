Alberto confirmó que la ministra Losardo le pidió “dejar el cargo”

El presidente Alberto Fernández confirmó ayer que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, le pidió la semana última “dejar el cargo”, por lo que anticipó que deberá encontrar un “reemplazante” para ese puesto y además enfatizó que “tenemos un problema muy serio con la Justicia y hay que resolverlo. Quiero que esto funcione de otra manera porque así estamos mal. Yo conozco la Justicia desde muy chico y yo he visto degradar la Justicia”.

Durante la entrevista brindada al periodista Gustavo Sylvestre, el mandatario sostuvo que Losardo le “ha planteado la semana pasada su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud”, pero aseguró que quiero que “siga trabajando” en el equipo de gobierno.

Por otra parte, afirmó: “Creo en el Estado de derecho y en que las instituciones están hechas para ser respetadas. Yo no soy el que echa o pone jueces. El Congreso (de la Nación) sí puede investigar el funcionamiento de los jueces”, expresó.

Al ser consultado por las palabras del fiscal Carlos Stornelli, el presidente afirmó que no toma como una “amenaza” sus dichos, quien había advertido que hablaría de “hombre a hombre” con el jefe de Estado cuando dejara el cargo, debido a que lo considera “poco serio y está demasiado desacreditado el amenazador”.

“Stornelli ha perdido mucha entidad, mucha honestidad. La amenaza para mí no tiene entidad por el sujeto amenazante. Tenemos un fiscal que acusa y que está siendo acusado por un delito muy grave”, apuntó Fernández.

Cristina

El presidente Alberto Fernández descartó por completo que las diferencias en el Frente de Todos puedan provocar una ruptura de la alianza oficialista, al advertir: “Yo acá llegué con Cristina y me voy con Cristina”.

Femicidios

Alberto Fernández afirmó que busca “convertir este problema de la violencia de género en un problema de Estado” y destacó que los femicidios son “un fenómeno cultural” por lo que “hay que hacer algo para que tome consciencia la sociedad argentina de lo que está pasando”. Hoy, el presidente y los gobernadores firmaron el Acuerdo Federal para una Argentina Unida Contra la Violencia de Género, que compromete a las provincias a disponer y desarrollar políticas para prevenir y combatir ese flagelo y establece medidas como restricciones en la portación de armas para los efectivos de fuerzas de seguridad involucrados en esos hechos.