Ahora la inflación sube por el ascensor y el dólar paralelo va por la escalera

El dólar blue o paralelo acumuló el viernes pasado su sexta semana seguida de baja, sendero que encaró desde el primer día hábil del año, cuando cotizaba a $166, y hoy discurre por la zona de los $150, la cifra más baja desde septiembre pasado. A la par, se conoció la cifra de inflación de enero, que sumó un fuerte 4 por ciento y que, de mantenerse en ese guarismo y proyectándolo al resto de los 11 meses -como un ejercicio teórico más que práctico-, sumaría un 60 por ciento de incremento anual ya que es una variable acumulativa.

Pero dejando las matemáticas de lado, hay un componente político y una frase que fue una de las más novedosas de la gestión kirchnerista desde que comenzó su nueva etapa allá por el 10 de diciembre de 2019: el ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció que la inflación también es un fenómeno monetario, quizá para congraciarse con las voces más ortodoxas que le exigen resultados inmediatos a un problema estructural de la economía, pero que corroe el poder adquisitivo. No hay impuesto más regresivo que la inflación, repiten muchos especialistas, tanto ortodoxos como heterodoxos.

Pero respecto al dólar y la inflación, una señal que mostró el Ejecutivo a través de su política monetaria fue la de bajar con fuerza el ritmo de devaluación diaria que se reflejaba en el incremento del dólar oficial. Pero a la par, la inflación se acelera, mientras aún están “pisados” aumentos clave, como el de los servicios públicos.



En un año electoral, muchos economistas apuestan a un dólar “planchado” y una inflación que correrá a mayor ritmo en los primeros tres meses y que podría ralentizarse de ahí en adelante si la “muñeca” del platense Guzmán y su equipo económico logran alinear los planetas vía acuerdo con el FMI.

Desde ya que ambas variables -dólar e inflación- son seguidas muy de cerca por el Gobierno de Alberto Fernández por lo trascendentes que resultan en un año electoral.

Por ahora los números de un lado no son buenos: 4 por ciento de inflación en enero, 38,5 por ciento interanual, 60 por ciento anualizada, 29 por ciento estimada en el presupuesto, 50 por ciento proyectada por consultoras en el relevamiento del BCRA. Enero fue el quinto mes en el que este indicador se ubicó cómodo arriba de 3 por ciento. Con este registro la tasa de inflación acumulada en los próximos 11 meses tiene que ser de 24 por ciento para cumplir la meta del Presupuesto, a razón del 2 por ciento mensual, una meta no imposible, pero si improbable.

Para aportar otro dato más, con la suba de precios de enero pasado la administración de Alberto Fernández suma la misma inflación acumulada desde que inició su gobierno que la que tuvo la gestión de Mauricio Macri en el mismo período: 42 por ciento.

Pero para gran parte de los argentinos, la cotización del dólar es el indicador más sensible sobre la marcha de la economía. Hay una larga experiencia sobre las devaluaciones y su inmediata asociación con la suba del nivel general de precios. Pero la pandemia y una economía que viene en caída desde hace años parecen quebrar esa lógica y dejar que, pese a la quietud del dólar, la inflación suba “por el ascensor”.

Para evitar los traumas y las preocupaciones que generan las devaluaciones y los “tarifazos” hay que bajar la inflación. Esto pone en evidencia la importancia de ordenar estructuralmente las cuentas públicas, señalaron desde un informe sectorial.

Opiniones

El economista y presidente de Patente de Valores SA, Santiago López Alfaro, le dijo al respecto a este diario que “se veían venir datos elevados de inflación. Quizá la sorpresa fue el dólar planchado en el verano a pesar de una suba inicial en enero, y las declaraciones del ministro diciendo que la moneda se va a apreciar en términos de la inflación esperada por el mercado. Esto hace que muchas carteras vendan dólares y se pasen a pesos en este momento. Hacia adelante vemos un buen contexto para mercados emergentes, con apreciación de monedas y con una buena cosecha de soja y altos precios de commodities creemos que la inflación va a ser un poco más que la esperada por el Gobierno (29 por ciento) y que habrá alguna apreciación real del dólar”.

En tanto, el economista Martín Vauthier, director de la consultora Eco Go, le explicó a EL DÍA que “tanto el blue como el contado con liquidación y el MEP son mercados chicos y no muy representativos. Al BCRA le alcanza con vender entre 5 y 10 millones de dólares por día en títulos para mantener estabilizada la brecha, aunque es un termómetro, porque si se dispara la brecha presiona sobre precios y expectativas. Pero la inflación viene alta por varios motivos: por un lado la brecha cambiaria del año pasado generó un traslado a precios de bienes dolarizados, que crecieron muy por encima del resto. También hubo servicios que durante la pandemia no tuvieron oferta, después se abrieron y eso generó subas. Después hubo muchos precios bajo acuerdos con el Gobierno que se reacomodaron y la inflación núcleo se mantuvo siempre por encima del promedio”.

El especialista sostuvo que “el tipo de cambio oficial se movía a un ritmo superior al 4 por ciento mensual y le ponía un piso a la inflación, pero ahora lo empezaron a desacelerar y allí está la gran apuesta del Gobierno en un año electoral, y es que el salario no pierda ante la inflación y para hacer eso creo que las tarifas se moverán poco este año. Probablemente febrero empiece con 3 por ciento de inflación, aunque marzo es un mes complicado estacionalmente. El primer trimestre viene con una inercia inflacionaria elevada. Pero hay que ver qué pasa con la brecha, porque si está alta es un desincentivo a liquidar exportaciones y un incentivo a importar como mecanismo de cobertura, que generará más presión sobre los precios, con lo cual si no hay una señal fiscal en la emisión monetaria y una señal política para bajar el riesgo país con un programa macro consistente, las expectativas inflacionarias se pueden acelerar”.

Para el economista Fausto Spotorno explicó al respecto que “si vas a financiar tu déficit fiscal con emisión monetaria vas a tener inflación. Lo que está esperando Guzmán para 2021 es tener un déficit primario de 3 puntos y medio del PBI. “Financiarlo con deuda en el mercado no se puede porque el mercado es muy chiquito. Crédito internacional no tenés, lo que significa que vas a tener que financiarlo con emisión monetaria, y eso te va a generar inflación. Hoy hay dos rubros que frenan mucho la inflación, uno es tarifas y la baja en frutas y verduras, que es estacional. Cuando empiecen a agregar tarifas vamos a tener más inflación. Febrero nos dio la primer semana 2,4 por ciento así que bajar la inflación al 30 por ciento como quiere Guzmán no digo que es imposible, pero es difícil”.

En tanto, Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, consideró que es un número “preocupante” si se tiene en cuenta que, en caso de sostenerse en esos números, el índice de precios se proyecta más cerca del 50 por ciento, muy alejado de las estimaciones del Gobierno que se aproximan más al 30 por ciento, según consigna el presupuesto previsto para este año.

Para el economista, el escenario económico actual permite divisar algunos focos de preocupación: “Primero, pareciera haber un nuevo piso de la inflación. Durante la pandemia se creía que el piso estaba en el 2 por ciento, pero ese momento ya pasó y ahora está más cerca de un 3 por ciento”. Y agregó: “El salario real cayó casi 20 por ciento en los últimos tres años. Tanto empresarios como trabajadores están convencidos de que tienen que mejorar su ingreso, pero el PBI también se contrajo. Bajar la inflación es mucho más complicado cuando todos los sectores están descontentos y nadie quiere ceder”.

Por su parte, María Castiglioni Cotter, directora de C&T Asesores Económicos, sostuvo que “desde que salimos de la súper cuarentena los precios se empezaron a acelerar, sobre todo en alimentos y bebidas. Esto muestra que por más congelamientos o precios cuidados que haya, la dinámica inflacionaria es muy fuerte”.

La economista, además, alertó sobre la distorsión de los precios relativos, que se traduce en una inflación futura. “El congelamiento genera que el precio queda atrasado, se cubre cada vez menos el costo porque todos los precios suben, pero en el corto plazo ya genera un problema que es que los costos los termina pagando el Estado con subsidios y empeora el servicio porque no hay inversión”, explicó.

“Un muy mal resultado teniendo en cuenta la cantidad de precios congelados, la intervención en el tipo de cambio y el alto desempleo. Los acuerdos de precios no son la solución si no hay consistencia fiscal, monetaria y cambiaria”, dijeron desde la consultora CyT Economía.