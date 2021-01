Compararon la circulación del virus en un aula con la de una fiesta

Tras la reunión en la que el Gobierno porteño ratificó ante los gremios docentes que el inicio de las clases será presencial desde el 17 de febrero, la secretaria gremial de Ctera, Alejandra Bonato, sostuvo que no hubo ninguna propuesta de las autoridades porteñas y dejó una polémica frase.

“Tenemos escuelas con 1000 docentes, por ejemplo, la Raggio. El nivel de circulación dentro de una escuela es tan alto que podría compararse con el de una fiesta clandestina. En este caso, serían fiestas clandestinas habilitadas por el Gobierno”, aseguró Bonato en declaraciones a TN.

Ante la sorpresa y la repregunta, la dirigente sindical aclaró que no estaba comparando las clases con las fiestas clandestinas, y que solo hablaba del “nivel de circulación del virus”.

Boneto recordó que el actual nivel de contagios es igual que al de julio de 2020, “cuando todo estaba cerrado, no solo las escuelas”.