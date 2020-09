“Hay que elegir a quién darle un respirador”

Jujuy es una de las provincias que peor la está pasando por el coronavirus. Luego de que el distrito que conduce Gerardo Morales colapsara el sistema sanitario está llegando a su tope. Así lo hizo saber Sergio Barrera Ruiz, un médico local que dio un duro relato de la situación.

“Hace dos semanas en el interior, llámese Libertador, que está totalmente colapsado, o en Perico, y ya ahora en la capital. El problema no es solo por las camas, quizá quede alguna disponible, el problema es la cantidad de colegas que están contagiados”, reveló.

A su vez, contó que él cumple con su “noveno día de enfermedad” tras contagiarse y que “de 1300 colegas quedamos 800 en pie”.

”En el sistema público solo hay en este momento 40 intensivistas trabajando para toda una provincia”, señaló.

Y agregó: “La situación ha colapsado. No solo en cama de terapia sino en cama de cuidados intermedios. En algunas localidades ya no hay lugar para nadie mas. Llegamos al punto de comenzar a aplicar los códigos de bioética para decidir cuál paciente tiene más chance y, por lo tanto, darle un respirador y cuál no tiene chance de sobrevida por su condición crítica y no brindarle un respirador”.