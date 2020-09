Tensión política por las tomas de terrenos en el conurbano bonaerense

En un giro discursivo, la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, coincidió con su par provincial, Sergio Berni, al reconocer que “las tomas son ilegales” y que “preocupan” al Gobierno. Asimismo, indicó que hay muchas personas que están sufriendo “necesidades habitacionales”.

“Nos preocupa que haya estos hechos de usurpación. Son actos ilegales, prohibidos por la ley, y es preocupante. Claramente hay algunas de esas personas, no todas, que sufren de necesidades habitacionales. Esa no es la forma de resolver el problema y nuestro gobierno hace nueve meses que está tratando de resolver esos problemas en medio de una pandemia”, señaló la ministra.

“Tenemos un Ministerio de Hábitat que está trabajando para que estas situaciones se puedan prevenir de una manera planificada”, agregó al respecto.

Frederic, que en un principio había señalado que las usurpaciones no son un tema de seguridad, explicó: “Nosotros estamos a disposición de la Justicia, que tiene la decisión de qué hacer en cada caso”.

En este sentido, ejemplificó: “Hemos tenido intervención en la toma de tierras en el partido de La Plata, en Los Hornos, en febrero. Ahí tenemos custodia de Gendarmería, tal como ordenó la Justicia. La semana pasada tuvimos un predio del Inta en El Bolsón: allí también la Justicia nos ordenó la custodia. Hubo también una toma de poquísimas familias en Victoria, casi en las vías del ferrocarril, y allí la jueza no sentenció la comisión de un delito y no nos ordenó nada”.

Su mensaje estuvo en sintonía con Berni, con quien se ha diferenciado en otras ocasiones. El ministro bonaerense había señalado que la usurpación es “un delito” y que el que toma tierras “debe ir preso”.

Sin embargo, Berni aseguró que detrás de las ocupaciones hay “abogados, contadores, barrabravas y punteros”.

“Es un delito que está organizado: detrás de la necesidad habitacional aparecen vivos que se organizan para ver cómo sacan provecho”, agregó el funcionario.

Las definiciones de la funcionaria fueron aportadas en una conferencia de prensa que brindó junto con autoridades de YPF y de la Afip, para informar acerca de un operativo de robo de combustibles.