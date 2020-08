Defensoría de la tercera edad criticó la suba jubilatoria de setiembre

ANSES informó el pasado viernes que los jubilados y pensionados tendrán un aumento del 7,5% en septiembre, por lo que la mínima pasará de 16.864,05 a 18.128,85 pesos.

Así, el incremento acumulado en lo que va del año llegará al 28,9%, de acuerdo con lo indicado por el organismo.

En ese escenario, Semino afirmó que el ajuste es "absolutamente insatisfactorio" y "absurdo".

"Hay algo que me parece lamentable. Los que cobran la mínima reciben un importe de ajuste de alrededor de 1.200 pesos. Esto implica 42 pesos por día en plena cuarentena, cuando el adulto mayor es el más afectado", fustigó.

En declaraciones radiales, indicó: "Le habíamos pedido al Presidente al comenzar la cuarentena llevar el mínimo a valores de alrededor de 30 mil pesos para que le permita al jubilado no tener que salir a realizar su trabajo extra para comer".

"No tienen vergüenza cuando hay funcionarios que dicen que con esto se supera la inflación", apuntó y subrayó que las jubilaciones "ya habían perdido 20 puntos de su poder adquisitivo entre 2018 y 2019 y ahora están perdiendo 10 ó 15 puntos más".

Argumentó que el reajuste es "bastante menos de lo que ya se tenía como derecho adquirido a partir de los índices de la ley suspendida".

En junio, la administración de Alberto Fernández decidió extender hasta el 31 de diciembre próximo la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria por medio de un DNU.

En ese escenario, las subas sobre los haberes previsionales fueron aplicadas por decreto ante la Ley de Emergencia Económica.

Respecto de esa cuestión, aseguró: "Tenemos cuestionados ambos reajustes de marzo y junio ante la Corte Suprema de Justicia".

Al analizar al inflación del trimestre de abril, mayo y junio, consideró que "fueron meses particulares en los que rigió la cuarentena".