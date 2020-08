Bullrich ratificó la movilización contra la cuarentena, la reforma judicial y la inseguridad

"Yo no estoy convocando, yo voy a participar. Es muy importante en este momento plantear algunos temas que están sucediendo y que son de enorme gravedad", sostuvo la ex ministra de Seguridad, quien señaló que cuestionarán "la cuarentena eterna, la reforma judicial que busca impunidad y la inseguridad".

En declaraciones radiales, la referente opositora subrayó que el PRO "no convoca a ninguna marcha: son marchas ciudadanas".

"Puedo asegurar que el 99 por ciento de los afiliados y adherentes del PRO sienten que es un momento para estar con banderas y en su auto, defendiendo la República. No tengo la menor duda", afirmó Bullrich.

Y agregó: "Tienen la necesidad de representar a un pueblo que quiere trabajar, quiere hacerlo con responsabilidad, no quiere el avance en la Justicia, no quiere impunidad y quiere libertad".

En ese sentido, rechazó las críticas del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien apuntó contra la "irresponsabilidad" de los dirigentes que impulsan movilizaciones.

"Le diría que si hay alguien que ha sido responsable en esta cuarentena he sido yo: hace cinco meses que no salgo de mi casa, que no hago reuniones ni cenas, como hacen muchos funcionarios. El lunes voy a tener la mayor responsabilidad que tengo que tener y no voy a romper ninguna de las medidas que se han dictado. Tengo muy en claro lo que significa cuidar al otro y lo que significan las cosas que hay que cuidar en la Argentina", expresó la titular del PRO.

Al ser consultada sobre la opinión del ex presidente Mauricio Macri respecto a la convocatoria, Bullrich respondió: "No hablé con él sobre el tema".

Acerca de la extensión de la cuarentena ante la pandemia de coronavirus, la ex ministra de Seguridad cuestionó "esta situación de una falta total de equilibrio entre la cuarentena y el mundo del trabajo".

"Ni yo ni ningún argentino lo entendió al presidente (Alberto Fernández). Fue tal el nivel de confusión que dejó a todo el mundo anonadado. Anunció 10 veces la renovación de la cuarentena", lanzó.

Y añadió: "Ayer (viernes) no lo entendí, no entendí el mensaje. Necesito un decodificador para poder entender lo que el Presidente quiso decirle al pueblo argentino. Después de cinco meses de encierro, decir que no hay cuarentena cuando hay millones de personas sin trabajar y que se van a abrir tres deportes y dos comercios no es una respuesta que esperaban del Presidente los argentinos que están sufriendo".

Finalmente, Patricia Bullrich estimó que "todos aquellos que dijeron durante meses que ya llegaba el pico, que esto lo tenían controlado, que durante meses repitieron lo mismo buscando un resultado distinto, van a ser mirados por la sociedad de una manera distinta a hace cinco meses".

Y concluyó: "Espero que la vacuna no sea nuestro único horizonte".