Vicentin: los interventores no pudieron entrar a la firma

La intervención de Vicentin comenzó con una jornada muy difícil en la localidad de Avellaneda, en el norte de Santa Fe, donde la cerealera tiene su sede principal. La delegación

que encabezó el subinterventor que designó el Gobierno, Luciano Zarich, no pudo ingresar a la empresa por el malestar generalizado, que acompañó la resistencia política de un amplio arco de la oposición.

Los funcionarios nacionales en Santa Fe lo primero que hicieron fue dirigirse al Juzgado Civil y Comercial de la 2ª Nominación de Reconquista, que está a cargo de Fabián Lorenzini, el juez que lleva adelante el concurso de acreedores de Vicentin.

Allí entregaron una copia certificada por la Escribanía General de la Nación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández que dispone la intervención de la compañía.

Después siguieron a la localidad de Avellaneda, que está al lado -a las dos ciudades las separa el arroyo Rey-, para ingresar a la sede central del grupo Vicentin. Pero allí se encontraron con una sorpresa: las oficinas estaban cerradas y no había nadie que les abriera la puerta.

Este miércoles volverán a intentar ingresar a las instalaciones: no descartan recurrir a la Justicia si vuelven a encontrar dificultades.

En paralelo, cientos de personas salieron este martes a las calles de las ciudades santafesinas de Avellaneda y Reconquista para manifestarse en contra de la intervención y expropiación de la empresa agroexportadora Vicentin.

Los vecinos de las ciudades se concentraron con banderas de Argentina y decenas de autos acompañaban las manifestaciones con bocinazos.

En ese contexto, el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin, dijo que tomó la noticia de la intervención “con mucha sorpresa”.

“Más allá de que habíamos escuchado algunos comentarios hace algunos meses, no pensamos que iban a avanzar en esta idea, y con mucha angustia y bronca, la región

está conmocionada por lo que significa Vicentin para todos nosotros”, sentenció.

El propio intendente de la ciudad santafesina convocó a la movilización desde sus redes sociales. Escribió en su Instagram: “Participá en tu auto tomando los recaudos sanitarios correspondientes y manteniendo la distancia social”. Acompañó el posteo con el flyer de la marcha. Desde el Facebook del propio municipio, asimismo, transmitieron en vivo la movilización.