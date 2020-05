El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, sostuvo que “la cuarentena va a seguir pero con otras características" más allá del 10 de mayo, última fecha establecida y decretada por el presidente Alberto Fernández, hasta la cual extendió el aislamiento social en todo el país.

El titular de la cartera fue consultado acerca del agotamiento que sufre parte de la sociedad en relación a los 45 días transcurridos desde el 20 de marzo, día en el que se inició la cuarentena.

"Se nota y es lógico. No es masivo, pero algunas personas están cansadas y angustiadas. Muchas quieren volver a algún tipo de actividad por fuera de sus domicilios que les permita mejorar su subsistencia. Es cierto que esto existe y que nosotros lo tenemos muy en consideración. Inclusive la idea que tuvo el Gobierno nacional, hace ya algunos días cuando fue el anterior decreto, de permitir algún esparcimiento tenía que ver con eso: recuperar alguna parte de la vida parecida a como era antes. Y eso tenemos que hacer”, expresó González García.

En relación a la continuidad y la posibilidad de flexibilizar la cuarentena, el ministro indicó: “El mismo esfuerzo que hemos puesto cuando estuvimos dentro de los domicilios lo vamos a tener que poner fuera de los domicilios: el distanciamiento, el barbijo, respetar horarios y colas, las distancias, el uso del transporte público con todos los recaudos”.

“Uno sabe bien que en ese sentido hay muchas necesidades sociales y económicas. Está bien que ha sido muy exitoso este período, pero tenemos que considerar la actividad social y la económica”, agregó el ministro de Salud, quien destacó que uno de los temas más delicados será el regreso habitual del funcionamiento del transporte público.

En cuanto a la curva de contagios, González García analizó que “en algunos casos se ha aplanado, en otras disminuyó y en otras desapareció. En el Amba (Capital Federal y Gran Buenos Aires) hay un pequeño crecimiento, lo miramos todos los días a toda hora, como debe ser. Es una situación controlada pero no cantamos victoria. Es una pandemia que nosotros no podemos evitar. Estamos tratando, creo que con éxito desde el primer día, que realmente no tenga gran impacto. Y si impacta, en los que impacta, tengan todos los servicios esenciales disponibles”.

También destacó: “Hoy tenemos más de 1.000 respiradores que el Estado ha distribuido gratuitamente a todas las provincias. Los servicios mejor preparados. Tenemos más ropa para protección de los trabajadores. Y un programa para ayudar a las provincias de una manera tal de ir adecuándonos a esta nueva realidad. Estamos mucho mejor preparados para enfrentarlo que hace 40 días. Nosotros tenemos una capacidad ociosa en la estructura sanitaria. Las camas normales tenemos el 35% ocupadas. Y de las de terapia, el 39%. O sea que tenemos más del 60% de las camas críticas disponibles".

El ministro hizo hincapié en las personas que padecen otras enfermedades o poseen otros síntomas y deciden no acudir a los hospitales o sanatorios por temor a contagiarse el virus: “Las personas tienen miedo”, reconoció.