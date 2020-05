Frigerio reactivó el debate sobre la conducción de Juntos por el Cambio

El exministro del Interior, Rogelio Frigerio, reactivó el debate respecto a la cúpula de Juntos por el Cambio tras el revés electoral de octubre pasado y consideró que Mauricio Macri “tiene que tener un rol importante en esa conducción”, aunque advirtió que “los liderazgos no se pueden imponer”.

“Después de una derrota electoral como la que sufrió Juntos por el Cambio es lógico que se dé un replanteo en términos de los liderazgos y la conducción. Macri tiene que tener un rol importante en esa conducción, pero los liderazgos no se pueden imponer”. El exfuncionario nacional durante el gobierno de Macri advirtió que es necesario que en el principal espacio opositor se avance con una “reconfiguración del poder” para mantener la unidad.

“Hay que hacer una reconfiguración del poder en la oposición, la oposición tiene también una obligación de hacer el mayor de los esfuerzos por permanecer en la unidad y esa unión se va a dar si se respetan los matices, las diferencias, si se es flexible”, opinó en declaraciones a radio Mitre.

Por ello, Frigerio no descartó que se modifique el rol de Macri como actual conductor de la coalición opositora. “Acá hay muchos espacios políticos que conforman Juntos por el Cambio, algunos lo tendrán a Macri como líder, otros a otros, otros preferirán una conducción más colegiada, más horizontal”.

Al respecto, el extitular de la cartera de Interior reconoció que él está a favor con establecer una “conducción horizontal, donde se escuchen todas las voces, donde haya mucho respeto y mucha tolerancia por los matices, porque es muy importante que la oposición esté unida y para eso hay que respetar esas diferencias e identidades partidarias”. “Espero que se dé esa manera, esa es la oposición que necesita la Argentina. Ese ese el espacio político que se va a necesitar cuando se discutan nuevamente los liderazgos", remarcó.