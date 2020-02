El Gobierno aclaró que la doble indemnización no incluye a estatales

El Gobierno aclaró ayer que la doble indemnización por despidos no se aplicará a los trabajadores del sector público, luego de que funcionarios jerárquicos de la administración anterior reclamaran ese beneficio, mientras el gremio Upcn advirtió que hará un “análisis” de esa determinación oficial.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó además que ese esquema, implementado en diciembre último, “está vigente por el período que está y no hay ninguna vocación de prorrogarlo”, con lo cual dio por hecho que el uso de esa herramienta no se extenderá más allá de junio próximo.

El Poder Ejecutivo estableció ayer, a través de un decreto, que esa herramienta no se aplicará a los trabajadores del sector público, luego de que jerárquicos de la administración anterior reclamaran ese beneficio.

El decreto 156, publicado hoy en el Boletín Oficial, recordó que la doble indemnización fue restituida mediante el decreto 34/2019 para “atender la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores formales, de modo de poder establecer pautas esenciales para el incremento de la demanda y la consecuente puesta en marcha del aparato productivo”.

En ese marco, el Ejecutivo nacional añadió que, al disponer de esa medida, “se aludió a la dinámica del empleo asalariado registrado privado”.