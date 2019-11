Confirman otro procesamiento a Cristina Kirchner

La Cámara Federal porteña confirmó ayer el procesamiento a la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, por el presunto delito de “peculado” a raíz del traslado de mobiliario particular en aviones de la flota presidencial, informaron fuentes judiciales. Los jueces de la Sala I del Tribunal de Apelaciones confirmaron de manera parcial el procesamiento que pesaba sobre la ex presidenta por el uso de la flota presidencial: le dictaron la falta de mérito por haberla utilizado para transportar diarios e informes de prensa, por considerar que eran elementos vinculados a sus funciones. En el mismo fallo, aunque en este caso por mayoría y no por unanimidad, los jueces del tribunal de apelaciones decretaron la falta de mérito para el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, según consta en el fallo. Tanto la ex presidenta como su ex funcionario habían sido procesados por el juez federal Claudio Bonadio, acusados de haber cometido el delito de “peculado”, una causa derivada de los “cuadernos”.