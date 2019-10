Más de la mitad de los chicos son pobres: suman 5 millones

La pobreza afecta con más fuerza a los chicos, ya que el 52,6% de los niños estaba en esa condición en el primer semestre del año, cuando aún no se había producido la fuerte devaluación de agosto, tras las PASO.

El dato refleja que unos cinco millones de chicos menores de 14 años son pobres en la Argentina, un millón más que hace un año.

En ese rango de edad también subió fuerte la indigencia, que pasó de 8% a 13,1%.

De acuerdo con los datos del INDEC del primer semestre de este año, la pobreza infantil -menores de 14 años- aumentó del 41,4% al 52,6%, y la indigencia saltó del 8 al 13,1% en sólo 12 meses.

Sobre 9.500.000 chicos de menos de 14 años, 5 millones viven en hogares pobres.

Según la estadística oficial, uno de cada 2, o 5 de cada 10 chicos, vive en hogares pobres.

De estos niños pobres, 1.200.000 viven en hogares indigentes, así definidos porque sus familias no tienen ingresos suficientes para comprar los alimentos básicos.

Son casi medio millón más que un año atrás mientras los chicos pobres se desarrollan en hogares que si bien pueden adquirir una canasta de alimentos básicos, tienen privaciones y carencias de todo tipo.

Desde la nueva medición de pobreza, a comienzos de 2016, este 52,6% supera los registros semestrales anteriores, que oscilaron entre un 39,7% (segundo semestre de 2018) y 46,8% del segundo semestre de 2018.

La mayoría de esos chicos viven en hogares sostenidos por desocupados, trabajadores formales e informales precarios, subocupados y cuentapropistas que se desempeñan en la informalidad, sin seguridad social.

Entre los que tienen de 15 a 29 años, la pobreza aumentó del 32,9 al 42,3%.

Entre 30 y 64 años, subió del 23,2 al 30,4%. Y entre los más de 65 años, de 6,9% al 10,4%.

"Vamos a reducir la inflación"

Los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Producción, Dante Sica, afirmaron ayer que el Gobierno sigue enfocado en "reducir la inflación" para que baje la pobreza, aunque coincidieron en que los resultados no fueron "los que esperaban".

"Reducir la inflación es un factor clave que tenemos para adelante", resaltó la funcionaria nacional, luego de que se conociera el índice de pobreza del primer semestre de 2019, que fue del 35,4%.

En conferencia de prensa en la sede de su cartera en 9 de Julio y Belgrano, Stanley dijo que el Gobierno "trabaja constantemente en los barrios para atender" las necesidades de las familias más humildes.

"Los resultados no son los que esperábamos, nuestro norte es reducir la pobreza y trabajamos todos los días", señaló la ministra de Desarrollo Social.

Aseguró que el índice de pobreza se vio afectado por las "devaluaciones" registradas en el país en los últimos meses, pero destacó que hubo mejoras en las "cuestiones estructurales", que también influyen en la calidad de vida.

"Venimos trabajando desde todos los ministerios, con las cloacas, el transporte, la calidad educativa, el acceso a la salud, todas cosas que nos permitan, una vez logrado mejorar los ingresos, que estas familias ya no vuelvan para atrás", expresó Stanley.

Según la funcionaria, la pobreza "es una realidad" que la Casa Rosada "conoce más allá de los índices".