Etchevehere: “El pedido de reforma agraria de Grabois genera alerta en la producción”

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesa, Luis Miguel Etchevehere, dijo ayer que “genera alerta en la producción” las expresiones del dirigente social Juan Grabois, quien pugnó por la expropiación de tierras de quienes posean más de cinco mil hectáreas en caso de que triunfe el Frente de Todos, al solicitar una reforma agraria.

“Esas expresiones han generado alerta en la producción”, deslizó el funcionario en radio La Red sobre el pedido que el dirigente de la Ctep (Corriente de Trabajadores de la Economía Popular), expuso en una serie de videos donde aclara que “no hay consenso en el Frente de Todos” en este sentido.

Etchevehere volvió a responderle al dirigente social luego de que ayer en Twitter le contestó que “ese sistema ya fracasó”.

“Es tan mala la herramienta que hasta el mismo comunismo la ha dejado de lado. Si uno no es dueño de la propiedad privada y no se respeta eso, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay generación de empleo”, destacó el funcionario.

Además, dijo que las expresiones de Grabois se suman a las de “otro dirigente que propuso algo similar, con la reinstalación de una Junta Nacional de Granos”, en referencia al diputado Felipe Solá, quien había manifestado la “necesidad de ir hacia un sistema similar” a ese organismo del pasado.

La Junta Nacional de Granos fue un organismo público de regulación del mercado de granos creado en 1933, y transformado en 1946, en el Iapi (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), cuando se lo habilitó para comprar y vender todos los bienes agrarios e industriales del país.

En tanto, Etchevehere insistió ayer en que la Junta Nacional de Granos también es “una herramienta perdida en el tiempo por ineficiente, y por haber sido motivo de corrupción”.

Grabois publicó videos en las redes sociales y en el último, emitido ayer, sostiene: “No hay un consenso dentro del Frente de Todos, pero sí hay un fuerte consenso dentro de los movimientos sociales y populares: hay que avanzar con una reforma agraria, que implica necesariamente la redistribución de la tierra”.

“Eso significa que no puede haber en la Argentina terratenientes. Nadie puede tener más de 5.000 hectáreas. Esas extensiones de tierra son injustas y no pueden ser posibles en este país”, evaluó del dirigente de la Ctep.