La FED bajó la tasa: el país aguarda un mejor escenario

La Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), contra la opinión de la Casa Blanca, bajó la tasa de interés en 0,25 puntos y la ubicó en el rango de 2 a 2,25%, informó ayer el organismo, decisión que, “a priori, es beneficioso para la Argentina”, según fuentes del gobierno nacional y de analistas de mercado.

La reacción global al descenso de la tasa de la FED no fue positiva aun: subió el precio del petróleo, el dólar concluyó julio en alza, la bolsa porteña acentuó su baja en un marco de cautela inversora y la decisión terminó favoreciendo a los bonos en moneda estadounidense.

No obstante, algunos analistas coinciden que para la Argentina es positivo la rebaja de las tasas.

Se trata de la primera baja del costo del dinero desde finales de 2008, cuando el entonces presidente de la FED, Ben Bernanke, redujo la tasa a 0%.

La Reserva Federal justificó su decisión en las “implicaciones” de los desarrollos globales para los pronósticos económicos, así como en las “débiles” presiones inflacionarias, que han alejado el aumento de los precios del objetivo del 2%.

En Argentina, el especialista Diego Falcone sostuvo que si bien “al mercado no le gustó que la FED diera a entender que no va a seguir bajando, eso tendría que tener una lectura más positiva ya que significa que la economía no está tan mal. Ese escenario es favorable a la Argentina”.

Christian Buteler analista financiero, señaló que la baja de tasas es un dato positivo: “Estados Unidos le baja el costo al dinero a un país como el nuestro tan necesitado por tomar deuda, es algo que nos beneficia”

“Obviamente -agregó- nosotros tenemos que arreglar nuestra propia macroeconomía para aprovechar este escenario. Pero en principio es un dato positivo para el país”.

En contraposición, Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment, advirtió que el anuncio de la FED puede tener efectos negativos para la Argentina.

La baja de tasas generó “un efecto de revaluación del dólar en el mundo y de caída de los mercados” y agregó que esto para la Argentina "no es bueno", sin embargo, indicó que nuestro país tiene su propio motor que es la política.

“Puede llegar a impactar en el corto plazo pero lo importante es lo que suceda en las Paso”, dijo, a tono con los fantasmas de una eventual estampida del dólar después de los comicios. Agregó que “el mercado esperaba que hubiera otra baja más de ahora a fin de año pero Powell dijo que no estaba tan seguro de que fuera a suceder. Y eso fue lo que el mercado tomó mal”, explicó.