Elisa Carrió acusó al kirchnerismo de usar una “técnica fascista” en su relato

La diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, comparó al kirchnerismo con el nazismo al asegurar que ambos implementan una “técnica fascista” en su estrategia de comunicación.

“Así hacía Hitler. Repetís todos los días lo mismo y la gente cansada repite lo que escucha. Cuando vos repetís la técnica fascista y nazi, que la trae primero el Duce (Benito Mussolini) y después Goebbels, es justamente agarrar a un pueblo cansado y repetir. Y repetir la consigna”, sostuvo en diálogo con Viviana Canosa, la referente de Juntos por el Cambio.

Y agregó: “Cuando hablan, los sectores kirchneristas tienen como un papelito y repiten siempre lo mismo. Es una técnica fascista”.

Por otro lado, Carrió consideró que “no hay tanta grieta” en el país, sino que “hay locos de un lado y del otro”. “Es una grieta ficticia. Grieta hay en Europa con los inmigrantes. Esto está todo armado porque se creen que son revolucionarios, es muy gracioso”, consideró.

Al ser consultada sobre la situación del país, Carrió consideró que “todos” la están “pasando muy mal pero es inevitable” y agregó: “Si hoy tuviéramos la seguridad de que Macri gana, los años posteriores lentamente podemos ir saliendo sanamente. Ahora, si gana Cristina se van hasta los argentinos”.

No obstante, sostuvo que en caso de ganar en octubre, “el Gobierno tiene que cambiar muchas cosas”. “Tiene que tener ideas, esto harta de los consensos de la nada”, definió.

Además, defendió la gestión de Macri al considerar que “en logística se ha avanzado mucho: no se podía viajar en los trenes, no se podía ir por las rutas. Ese era un país muerto. Todavía falta mucho pero lo que se hizo en cuatro años te da cuenta de lo que se robaron en 12. No se pudo hacer todo al mismo tiempo porque nos robaron un PBI. Si a vos te roban una casa, hacerla de nuevo no te cuesta 4 años, te cuesta 8”.