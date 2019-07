Fernández lanzó un spot contra Macri

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, lanzó un nuevo sport de campaña en el que acusa al presidente Mauricio Macri de "vivir poniendo excusas por lo que hicieron otros" y se compromete a frenar el proceso de endeudamiento externo.

La pieza audiovisual, difundida por su cuenta de Twitter, dura menos de un minuto y comienza con una secuencia que muestra al jefe de Estado frente a empresarios anunciando que en un eventual segundo mandato suyo mantendrá el mismo rumbo económico, pero lo aplicará a mayor velocidad.

Al cabo de este fragmento, aparece Fernández en primer plano advirtiendo que el plan oficial en un eventual segundo período podría acelerar la toma de deuda externa. "Podría hablarte de la herencia que voy a recibir o de las promesas que no cumplieron pero no vengo a eso. Vengo a pararlo", expresa el ex jefe de Gabinete.

Acto seguido, se compromete como Presidente "a sentarse a renegociar con firmeza" con los acreedores como lo yo había hecho en 2003 el gobierno de Néstor Kirchner, del cual formaba parte. "Porque para pagar primero tenemos que crecer", acota, para luego expresar el siguiente remate: "Hay dos maneras de gobernar: vivir poniendo excusas o empezar a ocuparnos del futuro de todos".