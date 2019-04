Los policías de D’Alessio, más cerca del juicio

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó con prisión preventiva a los ex policías bonaerenses Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi y al ex espía Rolando Barreiro como miembros de la asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, en la causa por la cual está procesado y detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio, informaron fuentes judiciales.

A cada uno, el magistrado les trabó embargos sobre sus bienes hasta cubrir los 10 millones de pesos y, en el mismo fallo, le amplió el procesamiento a D’Alessio, según consta en la resolución de 340 páginas a la que accedió Télam.

“Se ha logrado comprobar la actividad de forma organizada y con permanencia en el tiempo de una asociación ilícita que ha llevado adelante maniobras y operaciones” como “la realización de tareas de inteligencia e investigación criminal sin que sus miembros posean facultades legales para ello”, sostuvo el juez.

El magistrado también dio por comprobada “la captación de comunicaciones, registro de migraciones y acceso a información reservada sin la debida autorización judicial” y la realización de “maniobras coactivas e intimidatorias” y de “actividades de inteligencia con el objetivo de influir en la vida personal, el patrimonio y la situación institucional y/o política del país”.

Sobre los procesados Bogoliuk y Degastaldi, el juez sostuvo que se colectaron “suficientes elementos” que los muestran como partícipes en “las maniobras de espionaje ilegal con métodos extorsivos realizadas en perjuicio de Pedro Etchebest y con métodos coactivos, en perjuicio de Gonzalo Brusa Dovat”.

Pedro Etchebest fue el primer denunciante de la causa y quien dijo que D’Alessio lo pidió dinero a cambio de evitarle, a través del fiscal Carlos Stornelli, quedar involucrado en la denominada causa de los cuadernos de las coimas.

Brusa Dovat es un ex directivo de la petrolera venezolana Pdvsa que denunció haber sido coaccionado por D’Alessio para que diera una entrevista periodística y luego declarara ante Stornelli supuestos hechos de corrupción vinculados con esa empresa y cometidos en la Argentina durante el kirchnerismo.

Sobre Barreiro sostuvo que las referencias que hizo sobre “muchas de las actividades de inteligencia ilegales” investigadas permiten “inferir que no solo tenía conocimiento de las mismas, sino que formaba parte de la organización y participaba de las operaciones”.