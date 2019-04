El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró ayer que el gobierno de Mauricio Macri “no” se va a ir en diciembre tras las elecciones nacionales de octubre y sostuvo que el Poder Ejecutivo “no creó la pobreza”.

“No nos vamos a ir en diciembre. No vamos a volver atrás”, afirmó Peña y aseguró que “los argentinos vamos a seguir en el cambio”.

El jefe de Gabinete cuestionó fuertemente al kirchnerismo al responder enfáticamente las críticas opositoras mientras brindaba su informe de gestión y acusó a los representantes del Frente para la Victoria de “inventar que nosotros creamos la pobreza”.

“Cínicos son ustedes, porque ustedes dijeron que había menos pobres que en Alemania. Ustedes son los que inventan que nosotros creamos la pobreza”, aseveró Peña.

Y le preguntó a los diputados kirchneristas: “En qué país vivían en 2015”, tras lo cual advirtió que en la actualidad “la pobreza está igual que en 2015. No hablemos de indignación”.

Tras sostener que está “muy orgulloso de defender a este gobierno”, Peña volvió a embestir como lo hizo en sus últimos informes hacia el kirchnerismo, al remarcar: “Yo vengo, informo, hago mi trabajo, no traigo cartelitos”, en alusión a la leyenda “Basta de Mentir” que los legisladores colocaron en sus bancas.

“El camino de la pobreza cero sigue siendo una invitación en la que tenemos que trabajar juntos”, acotó Peña y reiteró que la “pobreza no la construimos nosotros: ustedes saben que la pobreza no fue construida por nuestro gobierno”.

Peña rechazó además la posibilidad de un eventual control de precios, al sostener que esa medida “genera una alta carga fiscal que los torna insostenibles y produce distorsiones en la oferta y la demanda de los servicios; en el largo plazo, la inflación termina siendo más alta”.

Durante su informe, que se extendió por más de dos horas y media, Peña aseguró que la Argentina “está mejor” que hace tres años, tras lo cual pidió “una discusión honesta de cómo estábamos el 10 de diciembre del 2015, dónde estamos hoy y dónde vamos a estar en el futuro”.

“No creemos tampoco que para combatir la inflación sea una solución romper las estadísticas del Indec”, dijo en alusión a la ausencia de estadísticas oficiales durante el kirchnerismo.

Y, dirigiéndose a los legisladores kirchneristas, apuntó: “Nos equivocamos en decir que era fácil, ¿en qué se equivocaron ustedes?”.

“Es durísimo, porque implica nadar cruzando un río bravo que nos cansa a todos”, pero advirtió que “con esto demostramos que salimos del pantano donde nos habían metido. Para algunos, la solución será volver a la orilla anterior. Para nosotros, es llegar a la orilla que viene.