D’Alessio: se entregó un ex agente de la Side y pidió declarar

Rolando Hugo Barreiro, el ex agente de la Side que habría sido el enlace de Marcelo D’Alessio para conocer a al menos un funcionario judicial, se entregó ayer en los tribunales de Dolores, luego de que el juez Alejo Ramos Padilla ordenara su captura en la causa que investiga una red de espionaje político-judicial. Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, Barreiro quiere convertirse en “arrepentido” en esta investigación.

La noticia sacudió a los tribunales de Dolores. Al entregarse junto a su abogado defensor, Barreiro pidió ver al fiscal Juan Pablo Curi para acogerse a la figura del arrepentido. Sin embargo, el fiscal no habría aceptado. Es que Curi sostiene que la causa no es competencia de Dolores y en sintonía con el fiscal Carlos Stornelli y el propio D’Alessio afirmó que el caso debe pasar a la Justicia de Comodoro Py. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, declarará mañana ante el juez Ramos Padilla.

La iniciativa de Barreiro de buscar ser imputado-colaborador sorprendió a los que siguen la causa. Es que la figura del arrepentido fue el motor de la causa de los cuadernos en la fiscalía de Stornelli. Y Stornelli está imputado en la causa de Ramos Padilla y fue declarado rebelde por no presentarse por tercera vez a una indagatoria. Precisamente, Stornelli sostiene que la acusación en su contra es un complot en busca de voltear la causa de los cuadernos.

Barreiro aparece en los teléfonos de D’Alessio como “Rolo de la DEA”. De 37 años y a la espera de ser padre, Barreiro se convirtió en monotributista en los últimos años. Es que ahora no tiene un trabajo fijo. Estuvo en la entonces Side de abril de 2002 hasta 2016.