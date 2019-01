Vidal y Macri se mostraron juntos en una obra del PPP

En busca de retomar la agenda política, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal volvieron a mostrarse juntos en el territorio bonaerense.

Luego de más de un mes, ambos se dejaron ver en una recorrida por la construcción de una autopista sobre la Ruta Nacional 5, la primera autopista licitada a través del devaluado Programa Público Privado, más conocido como PPP.

Por lo pronto, el Presidente y la gobernadora compartieron su primer acto del año juntos y destacaron el “trabajo en equipo”.

“Estamos batiendo récords en construcción de vías, rutas, refacciones de aeropuertos. Sobre esas bases sólidas vamos a crecer, recuperando valores que no siempre han estado, como el trabajo en equipo, como hacemos con María Eugenia”, sostuvo Macri.

Previamente, la gobernadora también destacó su relación con el jefe de Estado: “Cuando ganamos las elecciones en la provincia en 2015, dije que acompañáramos la elección de Mauricio en la Argentina (en alusión al balotaje de aquel año) porque iban a tener gobernadora y presidente trabajando en equipo y eso pasó en estos tres años”, remarcó Vidal.

Vale recordar que, el próximo 26 de febrero, la Comisión Bicameral especial, que preside Manuel Mosca, debe emitir un dictamen en el que le recomendará al Poder Ejecutivo bonaerense qué hacer con las próximas elecciones, si deben ser desdobladas de las nacionales o no.

Si bien el dictamen no es vinculante, será fundamental para la gobernadora bonaerense. El informe que resulte del trabajo de 16 senadores y diputados provinciales implicará, además, si desaparecen las Primarias de la Provincia y si habrá boleta única en papel o electrónica.