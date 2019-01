Yofre se bajó de la fórmula presidencial con Olmedo

Juan Bautista “Tata” Yofre, ex secretario de inteligencia durante el menemismo, aseguró que no competirá en un eventual binomio con el legislador ni será su jefe de campaña.

Por lo tanto, el diputado nacional salteño Alfredo Olmedo perdió a su compañero de fórmula para competir por la presidencia antes de que arranque formalmente la campaña.

“No voy a ser su vice ni su jefe de campaña. Me bajé, pero no quiero empezar a hablar. Tenemos personalidades distintas”, dijo.

Olmedo había anunciado, hace apenas once días, que Yofre sería su compañero de fórmula. Pero las diferencias entre ambos no tardaron en florecer.

El día que lo presentó al ex funcionario del menemismo como su compañero de fórmula no había ahorrado elogios para describir al ex jefe de la Side: “Es una persona equilibrada, capaz, íntegra, transparente y de suma confianza, para que juntos llevemos a la Argentina adelante”.