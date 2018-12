Despidieron a Timerman y apuntaron contra la Justicia

El ex canciller Héctor Timerman falleció este domingo a los 65 años como consecuencia de un cáncer hepático que padecía desde hacía varios años. Ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas, periodistas y dirigentes cercanos al espacio político expresaron públicamente su dolor por la muerte del ex canciller, al mismo tiempo que responsabilizaron al Gobierno y la Justicia por la enfermedad y el fallecimiento.

El ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner había viajado en marzo pasado a Estados Unidos para tratarse la enfermedad, pero en los últimos meses su deterioro había avanzado.

La mayoría de dirigentes, incluso la ex jefa de Estado, adjudicaron la muerte a las críticas y cuestionamientos judiciales que sufrió Timerman por la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

La periodista Mariana Moyano escribió en sus redes sociales una amenaza contundente. "Lo mataron. Y la van a pagar. Te lo prometemos, Héctor". En la misma línea se expresó Raúl Kollmann, quien aseguró: "Esta madrugada murió el gran Héctor Timerman. Lo mataron. Te recordaremos querido Héctor".

"Adiós querido amigo. Dios no quiere cosas puercas por lo cual, los hijos de puta que te lastimaron sin razón, pagarán por ello. No lo dudes. Que Dios te bendiga", escribió el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández.

El ex legislador Carlos Heller apuntó contra la Justicia en su mensaje de pésame. "Profundo dolor por la muerte del ex canciller Héctor Timerman, perseguido judicialmente de modo injusto por razones políticas", sostuvo.

El dirigente de Familiares y Amigos de las Víctimas de la Amia, Sergio Burstein: "Falleció mi amigo Héctor Timerman, un gran hombre, perseguido y torturado por sicarios judiciales, deshonrado en su condición de judío, calumniado por los medios hegemónicos, y perseguido por este gobierno oligarca. Ni olvido ni perdón".

La abogada Graciela Peñafort, una de las defensoras de Timerman, afirmó que "murió bajo una nube de acusaciones falsas porque el poder judicial de Argentina no realizó una investigación exhaustiva".

La ex presidenta Cristina Kirchner escribió una carta que publicó en todas sus redes sociales en la que aseguró que Timerman se enfermó por las críticas a la firma del memorándum. Además, afirmó que existió una "persecución judicial dirigida por el actual gobierno".

"Héctor se enfermó por el dolor y el sufrimiento que le provocó el irracional e injusto ataque que ambos sufrimos con motivo de la firma del memorando de entendimiento con Irán para lograr el esclarecimiento del atentado terrorista contra la mutual judía y poder destrabar así la causa judicial de la Amia, que a casi 25 años del hecho continúa paralizada y sin ningún condenado", indicó la ex presidenta.

Luego, cerró: "Pude percibirlo desde el primer momento y me llevó en muchas oportunidades a decirle "Por favor Héctor no les des bolilla, te vas a enfermar, mirá cómo estás".

"Es que a medida que me relataba las cosas que habían dicho o habían hecho se ponía muy tenso y nervioso. Me viene hoy a la memoria esa escena tantas veces repetida. La persecución judicial posterior, dirigida por el actual gobierno y la insólita, aunque no inédita, calificación de traidores a la patria lo acabaron de demoler".