Macri: "Se pueden hacer obras sin que nadie se lleve un mango que no le corresponde"

El presidente Mauricio Macri encabezó este mediodía la inauguración del Puente Olímpico Ribera Sur, que comunica Lanús con capital federal, y durante la ceremonia volvió a remarcar el trabajo en conjunto que realiza Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que hizo hincapié en que las obras públicas ahora se realizan "sin que nadie se lleve un mango que no le corresponde".

Acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Macri señaló que cuando "hace casi tres años elegimos hacer un cambio, fue un cambio que dijo basta a la mentira, basta a las trabas, basta a las mafias".

"Esto que está sucediendo acá está sucediendo en todo el país", dijo en alusión a la realización de obras. "Esto no son palabras, no son discursos, es de verdad, es haber hecho realidad un sueño de 50 años", afirmó.

"Claro que cuesta, pero este es el camino. Este es un equipo que no es perfecto, claramente, pero de lo que nadie puede dudar es que es un equipo con buenas intenciones, con honestidad", señaló, y afirmó que "todas estas obras que transforman la realidad de los argentinos no se las lleva el viento, se pueden hacer sin que nadie se lleve un mango que no le corresponde", en clara alusión a los hechos de corrupción que, como dijera ayer en Salta, fueron muy común durante el kirchnerismo.

Y cerró, además de agradecer a quienes participaron de la construcción del puente, afirmando que "una sociedad donde cada uno piensa en lo que le conviene a cada uno no es una sociedad. Yo tengo que respetar al otro, que sumarlo, este es el camino".

Por su parte, Vidal también remarcó la labor en conjunto. "Somos personas que hacemos más que decir, personas y un equipo honesto, donde las obras empiezan y terminan", sostuvo, y agregó que "no es más ni menos que lo que prometimos, que las cosas iban a cambiar, no por una persona o por un Gobierno sino por un equipo".