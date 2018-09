Presupuesto 2019: Dujovne rechazó volver a la convertibilidad

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, rechazó esta tarde que el Gobierno contemple volver a un régimen de convertibilidad, al atribuir ese rumor a "comentarios particulares del Tesoro de Estados Unidos", y al respecto ratificó que "no hay ningún cambio en el esquema monetario".

"En relación a los comentarios del Tesoro de EEUU, Argentina no está embarcada en ninguna negociación de ningún esquema monetario de las características que se mencionan. Son comentaros particulares del Tesoro de Estados Unidos", sostuvo el funcionario.

Dijo que "la Argentina ha adoptado un esquema de cambio flotante que con diversas variantes va a ser el que va mantener este Gobierno", al exponer ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Y agregó: "Pensamos que tenemos que hacerle algunas modificaciones al esquema de metas de inflación inicial que se había iniciado en su momento, pero quiero transmitirle a los argentinos que no hay ningún cambio en el esquema monetario que va a plantear el Gobierno hacia adelante, más allá de los detalles técnicos específicos que se plasmen en el acuerdo que daremos a conocer".

"No puedo adelantar el resultado de la negociación con el FMI", señaló, mientras aclaró que "la Argentina no está embarcada en ninguna negociación de ningún esquema cambiario de las cualidades que se mencionan". En ese sentido, insistió: "No hay ningún cambio en el esquema monetario".

Así lo indicó al exponer sobre el proyecto de ley de Presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados.