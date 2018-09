Macri aseguró que los cambios en retenciones son el “último esfuerzo”

El presidente Mauricio Macri buscó ayer un acercamiento con el campo luego de haber instrumentado retenciones para todos los sectores de la economía que exportan pese a haber prometido en campaña que haría lo contrario.

Luego de los cambios en el esquema de retenciones implementado días atrás, el mandatario volvió a mostrarse con dirigentes del campo al participar de la inauguración de la de la tercera edición de la Jornada Nacional del Agro (Jonagro) que organiza Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Fue en un discurso pronunciado en la Jornada Nacional del Agro, organizado por CRA, una de las entidades que forma parte de la Mesa de Enlace, institución recordada por su férrea oposición a las retenciones móviles impuestas por el kirchnerismo.

En ese contexto, reiteró que el país atraviesa una "emergencia" y les aseguró que el cambio en el tributo a las exportaciones, al que volvió a calificar de "malísimo", es el "último esfuerzo temporal".

De todas formas, y tras hablar de "tormentas externas y algunas internas", insistió con la necesidad de "mantener el rumbo" porque "este es el camino".

"Dada la emergencia, les he tenido que pedir a todos los que tienen mayor capacidad en la sociedad, que son los que ya hoy pueden exportar. Y esta vez ha sido a todos los sectores, a los que les hemos pedido este último esfuerzo temporal de un impuesto que es malísimo, perverso, porque va en contra de lo que queremos, que es desarrollar cada economía regional, creando empleo privado de calidad", afirmó Macri desde el Salón de Eventos del Palacio de Aguas Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires.

El Presidente sostuvo que ese cambio “tiene que ser para acompañar una transición” que permita “terminar con 70 años de engaños, de frustraciones, de no enfrentar la realidad, de creer que somos muy vivos de vivir de prestado, para después no cumplir. 70 años de gastar más de lo que tenemos, de crear impuestos distorsivos que destruyen la construcción de empleo formal”.

Con tono conciliador, Macri puso énfasis en reiteradas ocasiones en la importancia del sector para el crecimiento de la economía, habló de “la gran familia del campo familia que entiende la importancia de la cultura del trabajo, del esfuerzo, de superarse”. Así, dijo que el Gobierno quiere “sembrar una nueva Argentina, sembrarla de raíz”, para lo que primero hay que “preparar el terreno, desmalezar”, sostuvo.