Conmoción por el secuestro y las torturas a una docente en Moreno

La docente Corina De Bonis habló este jueves sobre el momento en el que fue secuestrada y torturada en Moreno pero reveló que el episodio duró "lo suficiente para asustar y mucho".

Después de un primer contacto con los medios al llegar a su casa, De Bonis pasó varios minutos con sus familiares y compañeras de trabajo antes de salir nuevamente y contar lo que sucedió hasta el momento del secuestro.

Argumentó que la fiscalía que interviene en la causa le pidió que no revele detalles de ese momento porque “están investigando”. “Me subieron (al auto), y pasó todo lo que saben. Ahora no puedo dar detalles de ese episodio. Pero no pude ver caras porque tenía una bolsa en la cabeza”, contó.

Puso énfasis la docente para dejar en claro que ella y el resto de docentes que trabajan en el CEC 801 de Moreno no tienen “banderas políticas" y que no critican "ni al gobierno actual ni al que se fue. Hacemos todo por los pibes, no por el beneficio propio ni de nadie más".

Consultada sobre si sospecha quiénes podrían ser los agresores, contestó: "Enemigos no tenemos, pero evidentemente a alguien le molesta”.

Contó además cada una de las amenazas previas al secuestro. “Empezamos después de la explosión de la escuela 49, que cortaron el gas en todas las escuelas de Moreno”, dijo.

“A los pocos días de estar haciendo la olla, recibimos una llamada que decía que si seguíamos jodiendo con la ollita íbamos a ser boleta. Pero no abandonamos y la seguimos haciendo. Pasaron los días y recibimos una segunda amenaza por debajo de la puerta que decía 'siguen ustedes'. Una chica tenía el auto retirado del portón y lo fue a buscar y descubre que estaba rayado”, recordó.