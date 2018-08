Por falta de quórum, se cayó la sesión para autorizar los allanamientos a Cristina

El Senado enfrentaba hoy una sesión que prometía ser acalorada ya que debía definir si autorizaba al juez Claudio Bonadio, al frente de la causa de "los cuadernos de la corrupción", a realizar allanamientos en propiedades de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Sin embargo, la sesión convocada para las 14, que comenzó unos minutos más tarde, terminó cayéndose por falta de quórum y se resolvió que el miércoles próximo habrá un nuevo intento para llevar adelante el debate.

Desde el principio no se sabía qué terminaría resolviendo la Cámara alta, ya que el bloque del PJ está dividido, más allá que Miguel Ángel Pichetto, principal referente del espacio, se expresó a favor de darle luz verde a los allanamientos por considerar que "no debe ser trabado toda vez que se trata de una medida de prueba y no se puede impedir la prosecución de la investigación".

Para otros, sería fomentar un "show mediático" y están los que creen que sería una "humillación para la senadora".

El pedido de Bonadio entró al Senado la semana pasada, pero como los fundamentos que se le habían requerido ingresaron unos pocos minutos antes de que comenzara la sesión, se resolvió que el tratamiento de la solicitud pasara hoy.