Fiscal pide dar marcha atrás con intervención al PJ

El fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello pidió ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) dar marcha atrás con la medida dispuesta por la jueza María Servini en abril pasado y giró el expediente al tribunal, que ahora deberá definir el futuro del partido. Según revelaron fuentes de la Justicia Electoral, la CNE no tiene plazos para definir la situación por lo que la decisión puede tardar en llegar. Si bien el dictamen del fiscal no es vinculante, lo cierto es que desde la calle 25 de mayo fallarán sobre la base del expediente de la intervención y lo expresado por el propio Di Lello. Además, en lo que podría interpretarse como un guiño hacia la conducción desplazada, la CNE reconoció la apelación presentada por José Luis Gioja diferenciándose así de Servini quien sólo había tomado como válida la petición de los apoderados y no del titular del partido. Desde la fiscalía electoral solicitaron a la CNE revocar la sentencia que dispone la intervención del Partido Justicialista y en consecuencia declarar nula las decisiones tomadas por el hasta ahora interventor Luis Barrionuevo.