El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, criticó la posibilidad de que el Gobierno ponga un freno al esquema de baja de retenciones a las exportaciones de soja, en el marco de la estrategia de profundizar la reducción del déficit, y consideró que "hay gente que está asesorando mal al Presidente". Consideró que "cuando se sacan las retenciones el país crece".

"El campo viene poniendo el hombro históricamente. Con retenciones no se va a construir nada, se va a paralizar", insistió. Aunque reconoció que "la modificación del tipo de cambio ayudó a las economías regionales". Pelegrina dijo que "el campo no está para que le sigan sacando" y que "la presión impositiva hacia el campo es cada vez mayor". "Con esta cantidad de impuestos no se puede producir", remató.

El titular de la SRA, que reemplazó a Luis Miguel Etchevehere cuando éste asumió como ministro de Agroindustria, anticipó que pedirán una audiencia con el presidente Mauricio Macri para abordar el tema.