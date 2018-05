Cristina reclama poder cobrar dos jubilaciones de privilegio

La ex presidente y actual senadora nacional Cristina Kirchner mantiene en la Justicia un millonario reclamo contra el Estado: pretende cobrar tanto la jubilación de ex presidenta como la prestación que, por el mismo régimen especial, se derivó del fallecimiento del también ex presidente Néstor Kirchner, sin tener que optar por una de las dos.

El pago de la primera de esas asignaciones (conocidas como de privilegio) fue suspendido en diciembre de 2016 y, por eso, la senadora busca también que se le abonen los períodos no percibidos (con intereses) y que se le reintegren los importes descontados por Ganancias (ya que estas prestaciones se asimilan a lo que cobran los jueces de la Corte Suprema , a quienes no se les retiene impuestos).