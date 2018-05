Macri pidió “bajar gastos de la política y dar el ejemplo”

En Córdoba, donde encabezó la mesa de producción automotriz, el presidente Mauricio Macri volvió insistir con la necesidad de acelerar la reducción del déficit fiscal y la convocatoria amplia a todos los sectores. "Hay que decirle la verdad a la gente y bajar los gastos de la política", lanzó.

"Necesitamos dar el ejemplo y después sentarse a hablar sobre qué privilegios estamos pagando, en este presupuesto, que no corresponden", manifestó en declaraciones a radio Cadena 3 de Córdoba. En día después de la conferencia de prensa en la quinta de Olivos en donde admitió errores de gestión pero avisó que profundizará la reducción de déficit como única manera de contener la inflación.

El Presidente participó de la reunión de la mesa de producción automotriz que convocó a autoridades del Gobierno nacional, funcionarios provinciales, directivos de bancos públicos, empresarios y sindicalistas del sector.

En el marco del plenario se debatieron temas en común de los diferentes actores involucrados en la industria con el objetivo de consensuar una mirada a largo plazo del sector alineada a los objetivos de la Transformación Productiva impulsada por el Gobierno.

En la mesa estuvieron presentes los ministros de Producción, Francisco Cabrera; y de Transporte, Guillermo Dietrich, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti.





Entre los ejes de trabajo de la agenda se destacan el acceso a mercados y, en el campo de los proveedores, la creación de un centro que coordine las acciones tecnológicas. También las regulaciones y norma técnicas, como la armonización con el mercado brasileño y la simplificación productiva, y las adhesiones de las provinciales a la Ley de ART.

Incluye, además, entre otros temas, las devoluciones anticipadas del IVA y la implementación del Acuerdo Fiscal por parte de las provincias y, en el ámbito de la Logística, la aprobación de corredores de bitrenes a Brasil y la reducción de costos portuarios.

En tanto, en la mañana de ayer, el Presidente anaururó junto con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la nueva estación Facultad de Derecho-Julieta Lanteri de la línea H del subte porteño. En la ocasión, Macri sostuvo que "las transformaciones no son fáciles, sobre todo si son profundas", y tras señalar que los cambios "son de la sociedad en su conjunto, no sólo de un gobierno", pidió "no resignarse" y “ser protagonistas para construir una Argentina más justa”. Puntualizó también que la obra inaugurada ayer expresa "una forma de hacer política que arrancó hace muchos años" en la Ciudad de Buenos Aires, y que los vecinos porteños "fueron los primeros en creer que sí se podía" gobernar de otra manera.