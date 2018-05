El proyecto para limitar las tarifas obtuvo media sanción

El proyecto del Frente Renovador y de Argentina Federal que había conseguido dictamen hace una semana para ser tratado y aprobado con mayoría simple en la Cámara de Diputados, avanzó anoche sin sobresaltos. Así, la norma obtuvo 133 votos a favor, 94 en contra y 3 abstenciones, el bloque de Martín Lousteau.

Luego, en la discusión en general, el miembro informante de Argentina Federal, Sergio Ziliotto, enumeró cómo quedó el dictamen final con los cambios consensuados entre el peronismo.

Hubo modificaciones en el artículo 2, que establecía que para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y para las Cooperativas de Trabajo de Fábricas o Empresas Recuperadas, que se encuentren inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (Inaes) bajo el régimen de empresas recuperadas el aumento anual debía ser gradual, sustentable y no excediera el Indice de Precios Internos al Mayor (Ipim) publicado por el Instituto de Estadística y Censos (Indec) acumulado desde tres meses anteriores a la fecha de vigencia de la última actualización tarifaria hasta los tres meses anteriores a la aplicación de la nueva tarifa. Las tarifas tendrían una estabilidad mínima de nueve (9) meses. Ahora, para el 2018 y 2019 deben aumentar para usuarios y consumidores residenciales sin exceder el Coeficiente de Variación Salarial. Pero quedarán exceptuados “los usuarios del servicio de gas para uso doméstico que se encuentren encuadrados en la categoría R.3.4. y categorías superiores” y los “usuarios del servicio de electricidad para uso doméstico que se encuentren encuadrados en la categoría R.7 y superiores”.

El 3 decía que si desde noviembre 2017 en los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica, transporte y distribución de gas, agua potable y desagües cloacales; transporte público automotor y ferroviario de pasajeros, los usuarios hubieran abonado por el servicio un monto que resulta mayor al establecido en la presente, se les generaba un crédito a favor. Ahora, en este artículo aparece lo que estaba en el 2 sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y para las Cooperativas de Trabajo de Fábricas o Empresas Recuperadas, pero sin el plazo de los nueve meses. En el 4, se establece lo del crédito a favor y obliga a las empresas a hacerlo dentro de los 60 días entrada la ley. Se eliminó la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en el dictamen original estaba en los artículos 6 y 8. Se mantuvo el artículo 9, que ahora es el 7, sobre la creación de un Régimen Nacional y Universal de Beneficiarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos.

Contrario a lo que se esperaba, el anuncio de Mauricio Macri sobre un pedido de financiamiento a FMI no se adueñó del debate, sino que hubo algunas menciones de los opositores, que lo rechazaron de plano y pidieron que sea aprobado por el Congreso.

Es en la Cámara alta en donde el Gobierno intentará no tener que recurrir al veto. Apelando a su relación con los gobernadores, el objetivo es que en los mandatarios provinciales pese más las pérdidas que sufrirían por coparticipación si merma la recaudación del Estado e instruyan al bloque los representa -que preside Miguel Ángel Pichetto- a rechazar la ley.