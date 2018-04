UIA se suma a quejas por suba de tarifas

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, reconoció que existen “quejas muy fuertes” de empresarios que integran la entidad por la suba de las tarifas de electricidad, gas y agua que está impulsando el Gobierno de la alianza Cambiemos.

Los empresarios ya le habían expresado cara a cara su descontento al presidente Mauricio Macri, en el marco de la Mesa Sectorial de Comercio, espacio de diálogo con el sector que el Gobierno puso en marcha hace unas semanas.

Ahora, Acevedo renovó las críticas en el marco del aumento de tarifas, y sostuvo que empresarios de diversos rubros industriales del país se han quejado de las subas “muy fuerte y con mucha razón porque es un costo adicional al costo argentino”.

“A nadie le gusta que suban el gas, la luz y el agua. Pero antes teníamos tarifas bajas y no contábamos con los recursos. Ahí es donde tenemos que buscar el equilibrio”, dijo el empresario en declaraciones a FM La Patriada.

Acevedo consideró además que este es el “tema de la frazada corta” dado que se está debatiendo “cómo hacemos para no pagar tarifas abusivas” y en paralelo “rearmar todo el sistema de energía que teníamos en la Argentina y que lo fuimos perdiendo”.

Al ser consultado sobre si el incremento de tarifas está afectando a la producción, Acevedo contestó: “Por supuesto que afecta. Son cuestiones transversales que afectan a todos, no queda nadie afuera. El público, a los comercios y a la industria”.

Acevedo consideró que “sería bueno para bajar costos” que la industria argentina cuente con una tarifa diferenciada aunque reconoció que “hoy no se puede hacer” dado que el Gobierno quiere seguir eliminando subsidios para reducir el rojo fiscal.

“Podría llegar a buscarse algún tipo de tarifa diferenciada para los sectores de las pequeñas y medianas empresas que están trabajando bajo mayor presión. Pero no veo a este Gobierno que esté pensando hacerlo porque quiere hacer más equilibrado el tema de los costos para todo el mundo”, dijo el jefe de la cámara de industriales.